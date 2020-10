Primarias: Oposición presentó oficialmente el pacto Unidad Constituyente

Los presidentes de los partidos que integran el pacto Unidad Constituyente presentaron oficialmente la unión que fue inscrita ante el Servicio Electoral (Servel) para realizar primarias de gobernadores regionales.

Se trata de la Democracia Cristiana (DC), Partido Socialista (PS), Partido Radical (PR), Partido por la Democracia (PPD), Partido Progresista (PRO) y Ciudadanos, quienes lograron un acuerdo esta semana, dejando de lado al Frente Amplio tras negociaciones, y que luego inscribieron primarias en solitario.

Presidentes de partidos miembros de Unidad Constituyente se reúnen a esta hora en la sede del Partido Progresista para presentar oficialmente el pacto inscrito ante el Servel para realizar primarias de gobernadores regionales @Cooperativa pic.twitter.com/0ruNSPW1Tn — Francisca Canseco (@franciscanseco) October 3, 2020

El timonel PPD, Heraldo Muñoz, señaló que "es un pacto por una nueva Constitución, es un pacto por la descentralización.", a la vez que aclaró que "esta no es una Concertación 2, esto no es reproducir una página del pasado, esto no es la nostalgia por lo que ya pasó".

Y añadió que "esto es el germen de una unidad que puede ser un futuro que se plasme no solo en un pacto para estas primarias para elegir a los gobernadores regionales, sino que quizás para los desafíos electorales y políticos que vienen más adelante".

Respecto a la duda de por qué no se dio la paridad en el pacto, el presidente de la DC, Fuad Chahín, señaló que "son cargos uninominales y como son cargos uninominales es imposible, además saber esto cada partido qué candidato va a tener a un solo cargo, cuando son plurinominales el compromiso de poder establecer paridad cuando son cargos uninominales es mucho más complejo".

A su vez, el timonel PS, Álvaro Elizalde, cuestionó el fracaso de las negociaciones con el Frente Amplio, donde -planteó el también senador- "creen que lo que está en juego la capacidad de desarrollo, andan prepocupados de promover una marca política".

"Nosotros creemos que el desafío es distinto, a la vuelta de la esquina hay una elección de convencionales constituyentes que va a determinar las características de nuestra sociedad por las próximas décadas, y por eso nos parece imprescindible actuar con un sentido de responsabilidad y unitario", instó.

DEBATE SOBRE PARIDAD DE GÉNERO

Este nuevo pacto ya inscribió sus candidatos para las primarias que tendrán cita el 29 de noviembre. En total son 53 nombres que buscará ser las cartas definitivas del bloque para las elecciones de gobernadores de abril de 2021.

De ese medio centenar, solo siete son mujeres, lo que reabre el debate sobre la paridad de género en las candidaturas.

"Tenemos también un desafío de poder potenciar a más mujeres. Para todo el proceso que viene en adelante creo que esta unidad va a permitir también trabajar otras materias e ir hacia posiciones conjuntas en materias municipales, en materia de proceso constituyente", sostuvo la diputada DC Joanna Pérez.

Su par Carolina Marzán, del PPD, admitió que "como primera experiencia vamos a tener que sacar muchos aprendizajes, parte de ellos, por ejemplo, es garantizar mayor participación de mujeres, todas las elecciones deben ser en esa lógica, y ahí debemos tener nuestra autocrítica".

En la misma línea habló la alcadesa de Peñalolén, la DC Carolina Leitao, apuntando que "lo más importante en esto es promover más bien políticas que incentiven la participación de mujeres en este tipo de competencias y que obviamente, además, por ejemplo, generando mayor aporte económico a sus campañas o también a los partidos incentiven a llevar candidatas mujeres".