Abogado de Rojas Vade llama al Congreso a aprobar ley que le permita renunciar

El abogado del convencional Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, llamó al Congreso a avanzar en la tramitación del proyecto de ley que le permitirá renunciar formalmente a la Convención Constitucional, lo que a su vez evitará que siga recibiendo la dieta de 50 unidades tributarias mensuales, equivalentes a alrededor de 2,6 millones de pesos, monto establecido en la reforma que habilitó el proceso para elaborar una nueva Carta Fundamental.

Rojas Vade, ex La Lista del Pueblo, se apartó en los hechos del órgano constituyente a mediados de septiembre pasado tras destaparse que durante años fingió padecer cáncer, enfermedad que utilizó como bandera de campaña para ser electo. Sin embargo, como aquella causal no está dentro de las contempladas para poder renunciar al cargo, legalmente sigue integrando la Convención y, por consiguiente, percibiendo salario.

Cuando anunció su decisión de no seguir participando, aseguró que no aceptará dinero por los días que no trabajará "sin justificación", afirmando también que: "Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo". No obstante a su promesa, hasta hoy no hay evidencia de si ha donado esas platas.

"En relación con el tema de donar su sueldo, es un área en la cual yo no estoy involucrado, ajena a la parte penal y eso lo debe ver directamente Rodrigo Rojas", dijo Ramírez.

El jurista, de todos modos, apuntó que "la forma más sencilla de evitar que reciba el sueldo es que se apruebe el proyecto de ley que le permitiría renunciar; esto se podría hacer hace mucho tiempo y aquellas personas del mundo político que están emplazándolo, podrían hacer lo mismo respecto del Congreso para los efectos de evitar que esto siga sucediendo".

En el Senado se tramita una reforma constitucional que establece la posibilidad de renunciar "cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional", lo cual debe ser acreditado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

"A CUALQUIER CHILENO LE PUEDE MOLESTAR"

En tanto, ayer la Contraloría General de la República se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre si Rojas Vade debe seguir recibiendo su dieta mensual, en respuesta al oficio enviado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el organismo del Ejecutivo mandatado para prestar funciones de apoyo técnico, administrativo y financiero a la Constituyente, que le planteó el tema alegando la existencia de un presunto "vacío normativo" al respecto.

Sobre ello, reaccionó este miércoles el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

"Me imagino que no solamente al Gobierno, a cualquier chileno o cualquier chilena de esfuerzo, de trabajo, que se levanta temprano, que sale a trabajar, que tiene que muchas veces tomar el transporte público para llegar a su trabajo y recibir un sueldo a fin de mes, a cualquiera le puede molestar que alguien que no esté ejerciendo sus funciones reciba un sueldo, y sobre todo un sueldo bastante importante", opinó.

LA LISTA DEL PUEBLO YA ANALIZA POSIBLE REEMPLAZO

Por otra parte, también se analiza la situación que quedaría en el órgano constituyente en caso de que Rojas Vade renuncie. Según las reglas actuales, si invoca una de las causales establecidos, su escaño quedará vacante al haber sido él electo como independiente.

Sin embargo, el referido proyecto de reforma también propone un mecanismo para llenar el cupo que dejaría: el reemplazo "se hará con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidatos del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo. Si hubiere candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio de sorteo".

El constituyente Cristóbal Andrade, el único que no se ha salido de La Lista del Pueblo, informó que "ayer tuvimos reunión con ésta, que le va a pedir a Rodrigo Rojas la renuncia formal; él ya hizo su renuncia, pero lo hizo informal, la hizo a los medios, pero no lo ha hecho como corresponde a la Convención".

Sin embargo, Andrade puntualizó que Rojas Vade "quiere esperar" a que exista el mecanismo de sustitución. "Pero lo más importante es una señal para presionar al poder constituido, para que haga la reforma constitucional, para el reemplazo y así Andrés Cuevas pueda recibir el sueldo que corresponde, en este caso reemplazando a Rodrigo Rojas", comentó.

La reforma fue visada a fines de septiembre por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en su idea de legislar, aún en primer trámite, y ahora corresponde que sea votado en la Sala del Senado.

En paralelo, Rojas Vade es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de perjurio, debido a que en su declaración de patrimonio había asegurado mantener una deuda de 27 millones de pesos por un tratamiento contra el cáncer, enfermedad que no padece. En esta causa lo representa el abogado Tomás Ramírez.