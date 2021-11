Actividades en Universidad de Concepción divide opiniones entre los convencionales

Esta semana no hay sesiones, no hay plenos, no hay trabajo de comisiones en la Convención Constitucional, pero sí hay trabajo territorial en sus distritos, en cabildos, en reuniones, en entrevistas, para dar cuenta de lo que han hecho en estos meses y ad portas de las actividades programadas en la Universidad de Concepción.

La próxima semana según el cronograma les corresponde a los constituyentes la salida a la Región del Biobío, que no ha estado exenta de polémicas.

Esta será la primera salida de todos y todas las convencionales y lo llamativo son las -al menos- tres actividades en la Universidad de Concepción. Esto después de la controversia interna, que se generó después de que un grupo de convencionales pidiera no considerar a esa casa de estudios para realizar las sesiones porque esta interpuso querellas contra una docena de personas que están acusadas por destrozos.

En contexto, la primera declaración del pleno de la Convención, cuando se instaló en julio, fue pedir la liberación de las y los presos de la revuelta, y la universidad por otra parte, lleva una causa contra los responsables de destrozos en sus instalaciones.

El próximo martes, el mismo día en que se va a realizar el pleno en la sede de la Gobernación Regional en Concepción, se va a desarrollar la audiencia de preparación del juicio oral contra los doce imputados.

Ese mismo martes en la tarde, después del Pleno, la Convención va a firmar un convenio con la Universidad de Concepción y va a realizar un foro sobre educación superior en el mismo plantel.

LAS VISIONES CONTRAPUESTAS

Entre los convencionales que han puesto resistencia a estas actividades, se encuentra Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad), coordinadora de la Comisión de Sistema de Justicia y convencional del distrito 21 -provincias de Arauco y del Biobío- y quien confirmó que hay quienes van a realizar una actividad paralela y no van a asistir a la oficial que se va a realizar en la Universidad de Concepción.

"Nosotros hicimos llegar un oficio a la mesa precisamente haciendo ver de que nos parecía incoherente con la declaración que habíamos aprobado y además nos parecía que se pone en riesgo el hecho de que efectivamente se pudiera llevar a cabo la actividad, porque no sabemos si van a haber allí manifestaciones o algún hecho que impida que finalmente se puedan realizar las actividades que están programadas", dijo Hoppe.

"Nosotros como movimientos sociales constituyentes no vamos a asistir actividad y nos vamos a reunir en la tarde precisamente con familiares de los chicos que están presos, producto de las querellas de la Universidad de Concepción", finalizó la constituyente.

Por otra parte la académica de la Universidad de Concepción Amaya Alvez, quien además es convencional de Revolución Democrática, representante del distrito 20, que abarca casi todas las comunas de la provincia de Concepción, se mostró opuesta a esta mirada.

"Forma parte de las libertades que cada colectivo tiene. No lo comparto, pero por supuesto que respeto que podemos tener opiniones distintas soy incumbente, en el sentido que para mí me importa que se reconozca la labor de inclusión social, de formación y de transformación que ha tenido la universidad como parte de la ciudad", planteó.

Si bien en un minuto se habló de un veto a la universidad, y de hecho no se van a realizar sesiones en la universidad, como fue la idea original, sí se van a hacer estas actividades oficiales en nombre de la convención.

Las tres actividades que se llevaran a cabo son: La firma de un convenio, la realización de un foro de conocimiento de educación superior y otro foro al alero de la Comisión de Sistema de Conocimientos, el que se va a efectuar el jueves por la tarde.