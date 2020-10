Antes, durante y después: El plan de Carabineros para desplegar más de 23 mil efectivos para el Plebiscito

Más de 23 mil efectivos desplegará Carabineros, a nivel nacional, este domingo para resguardar el exterior de los locales de votación en el plebiscito constituyente, antes, durantey después del proceso.

La policía comenzó a diseñar el plan de seguridad pocos días después del 15 de noviembre, día en que se selló el Acuerdo por la Paz que derivó en este proceso constituyente; la elaboración de los cursos de acción fue con premura debido a que la votación había sido fijada para abril, pero por la pandemia debió ser pospuesta para octubre.

Según detalla La Tercera, la institución conformó una plana mayor, con un general a cargo y seis coroneles, quienes cada 15 días se han estado reuniendo, desde hace seis meses, con representantes del Servicio Electoral y Correos de Chile; y dispondrá de 23 mil uniformados en todo el país -6.800 en la Región Metropolitana-, reclutados desde el escalafón de Orden y Seguridad, de Tránsito, Investigación y Control de Orden Público.

"Estamos planificando el despliegue operativo para la Región Metropolitana y a nivel nacional. Estaremos en el exterior de los locales de votación, en 346 comunas en todo Chile, brindando seguridad para que el proceso se desarrolle de manera normal y exitosa", explicó al matutino el jefe de esta plana mayor, general Guillermo Quiroz.

Las labores antes de la votación corresponden a que serán parte del traslado "de material sensible desde las bodegas del Servel hasta los distintos locales de votación", cubriendo el desplazamiento, con vehículos motorizados, de los camiones que llevarán los votos; y el durante refiere a la protección de los exteriores de los locales, para lo cual instalará anillos de seguridad en todos los recintos, en un radio de entre dos y tres cuadras, que se apostarán desde las 06:00 horas del domingo.

MISMO PROTOCOLO DEL ANIVERSARIO DEL 18-0 EN CASO DE PROTESTAS

En caso de que haya protestas durante el proceso de votación, Carabineros replicará la estrategia de replegarse y esperar fuera del radio de las manifestaciones, aplicando el protocolo de advertir, dialogar y actuar, el mismo que llevó a cabo el último domingo, en el marco del aniversario del estallido social, que -según La Tercera- fue bien evaluado por la policía.

Si se trata de una aglomeración de manifestantes que se reúnen de forma pacífica, sin importar su cantidad, no se les disuadirá de inmediato, dado que no constituye un ilícito -a menos que ocurra en comunas bajo cuarentena-, por lo que se recurrirá al diálogo previo; si bien en La Moneda sostienen que las protestas políticas están "prohibidas" por la ley electoral ese día, aquello no garantiza que no ocurran.

MÁS DE 27 MIL MILITARES

En tanto, el resguardo del interior de los locales de votación corresponde a las Fuerzas Armadas, que dispondrán de 27.452 militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, de acuerdo con El Mercurio.

Serán en promedio 10 funcionarios por cada establecimiento, pero la cifra no es uniforme, pues dependerpa de las características, ubicación y padrón electoral de cada recinto, lo mismo que en el caso de los carabineros.