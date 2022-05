Atria: Hay una enorme responsabilidad de los convencionales y no todos han estado a la altura

El convencional del Frente Amplio Fernando Atria expresó que en el Plebiscito de salida de la nueva Constitución "lo que se juega el país es algo muy importante" y que, a su juicio, los constituyentes "tenemos una enorme responsabilidad", la cual "no todos han estado a la altura y eso ha creado problemas".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el también abogado constitucionalista se refirió a la postura del Gobierno de abrir un "plan B" al Plebiscito de salida ante un eventual triunfo de la opción del Rechazo y, en esta línea, señaló que "no hay que confundir niveles: hay un nivel en que todas las opciones en una elección o votación por ser opciones que van a estar en la papeleta son opciones igualmente, por así decirlo, lícitas, entonces eso es evidente y nadie podría discutirlo; otra cosa, por cierto, es que eso no quiere decir que todas las opciones tienen las mismas consecuencias".

Por lo que reflexionó en torno a "por qué se hizo necesaria la nueva Constitución; (porque) es la respuesta, la propuesta de salida, a una crisis institucional profunda que había en Chile, y entonces yo creo que cuando recordamos eso vemos la importancia de lo que se va a jugar el 4 de septiembre, que esta vía de salida a una crisis institucional profunda que tenemos en Chile sea exitosa o no sea exitosa".

A su vez, indicó que eventualmente el Gobierno tendrá que decir qué vía tomará, porque "no podemos quedarnos sin vías de salida y tenemos que empezar a pensar qué pasaría en el caso de que la vía de salida que tenemos se cierre o fracase, entonces a mí me parece que es responsabilidad del Gobierno tomar en serio su responsabilidad, pero por otra parte, la posibilidad de que haya una vía que después de que esta se cierre esté fácilmente disponible, yo creo que es poco probable".

Además, recalcó que "los convencionales tenemos una enorme responsabilidad, por eso creo que no es buena idea votar desde la ducha", haciendo referencia a su par Nicolás Núñez (FRSV), quien en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente pidió votar a viva voz por estar duchándose en aquel instante.

"Hay una enorme responsabilidad de los convencionales, no todos han estado a la altura de esa responsabilidad y eso ha creado problemas y hay una enorme importancia del Plebiscito", apuntó el convencional independiente con cupo de Revolución Democrática.

[En vivo📻] Constituyente Fernando Atria: Viene el trabajo de armonización, transitorias y el preámbulo, y esto es bien importante, porque la experiencia muestra que es la parte más leída por la ciudadanía https://t.co/WoFHXvthxL #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) May 10, 2022

CRÍTICAS POR REPOSICIÓN DE NORMAS RECHAZADAS

Finalmente, Atria defendió el ingreso de normas rechazadas por otras comisiones, argumentando que "esto se ha hecho muchas veces antes, y esto es importante porque la propia Convención ha interpretado su propio reglamento cuando se trataba de normas distintas, que esto es algo que es compatible con el reglamento".

Principalmente respondiendo a las críticas de su par demócrata cristiano, Fuad Chahin, destacó que "esto se ha hecho muchas veces antes" y que es "perfectamente razonable y los mismos que hoy se quejan porque esta regla no les gusta o les gustaría que esta regla quedara afuera, los mismos que hoy se quejan en el pasado han concurrido alegremente a votar sobre normas de este tipo".

"Yo creo que es una cuestión de puro oportunismo en este caso, y un oportunismo guiado por el hecho de que lo que el convencional teme es que haya una mayoría de dos tercios o más en el Pleno, que no se pudo manifestar el día viernes pasado, porque si no temiera eso él no haría esta crítica", dijo.