Baltasar Garzón: Que gane el Rechazo sería una vuelta a las catacumbas, un retroceso evidente

El juez español Baltasar Garzón señaló que una victoria del Rechazo en el Plebiscito de este domingo 25 de octubre sería "una vuelta a las catacumbas" y un "retroceso evidente" que consolidaría los privilegios que llevaron al estallido social del 18-O.

En entrevista con EFE, el magistrado conocedor de la realidad de Chile y del pasado marcado por la dictadura de Pinochet que él mismo investigó, recalcó el momento "crucial" que vive nuestro país.

El magistrado advirtió que "hay que hacer a quienes dan por hecho que el Apruebo está garantizado es que hay que participar, hay que movilizar hasta el último momento" y añadió: "Que saliera un 'no' sería una vuelta a las catacumbas, un retroceso evidente, consolidar una serie de privilegios que son los que han llevado al estallido social. A mí no me gusta ser catastrofista, pero las consecuencias serían harto negativas".

Respecto a las manifestaciones, Garzón dijo que "la violencia no es justificable en ningún caso, pero también cuando se manipula la violencia desde el poder se hace mucho más perverso, porque no solamente se pierde la protección a los ciudadanos, si no que se les estigmatiza como los responsables".

"Hay un lema que se hizo súper famoso desde Salvador Allende y hasta el día de hoy que es 'el pueblo unido jamás será vencido'. Es un mensaje muy potente que se ha producido en Chile, que está siendo el ejemplo de que frente a un Gobierno de derechas, ultraconservador y autoritario, como se ha visto en la represión, se ha unido, no ha bajado la guardia", añadió.

Apruebo: La "llave para abrir la puerta de la verdadera transición"

Garzón sostuvo que si gana el Apruebo es la "llave para abrir la puerta de la verdadera transición. Hasta ahora todo, todos estos años, ha estado amarrado primero por la dictadura, después por una Constitución que se hace en la dictadura y que deja todo muy amarrado para que se mantengan unas posiciones claramente neoliberales que no han abierto el camino hacia ese cambio necesario".

Además, apuntó que se tiene que "implementar el cambio político que la ciudadanía pide" desde el estallido social, por lo que "si se quieren ofrecer las mismas recetas que ya fueron rechazadas masivamente, vamos a estar en la misma situación".

El juez detalló que "hay que revisar todo el andamiaje jurídico de la dictadura que sigue vigente" como el sistema de pensiones, la salud privada, los recursos naturales, el derecho al agua, la privatización, entre otros.

Asimismo, reflexionó que han existido muchos factores desde la dictadura para que naciera este Plebiscito: "Para entenderlo hay que traer al presente algo, que siendo obvio no se recuerda lo suficientemente bien: Pinochet no fue derrotado, se fue cuando se quiso ir. Es verdad que hubo un plebiscito que perdió y dejó el poder, pero dejó todo atado y bien atado, es decir todo estaba previsto y así ocurrió".

Y que, de esta manera, los siguientes presidentes se han visto "maniatados" por una Constitución y una estructura jurídica que les ha "impedido hacer cambios profundos", pero que existía una comodidad, sobre todo de parte del Presidente Piñera, de mantener una construcción "ultraneoliberal".

"El sistema ha generado unas desigualdades irritantes, insoportables. Chile está entre los países más desiguales del globo y no hay motivo para que sea así. Por la riqueza, por los recursos naturales, por la población, por todos los elementos que concurren no debería de haber esa desigualdad que sin embargo existe. Estos factores son los que ahora hay que estudiar y decidir cómo afrontarlos. Si no se llega a este fondo vamos a tener un parcheo que no va a afrontar las necesidades que precisa", concluyó.