Carlos Maldonado: Si gana el Rechazo, el Gobierno de Boric va a quedar debilitado

A dos días del plebiscito obligatorio en el que los chilenos decidirán si aceptan o rechazan la propuesta de nueva Constitución, el expresidente del Partido Radical Carlos Maldonado, uno de los militantes que se descolgó de la postura oficial de la colectividad y decidió adscribir al Rechazo, pronosticó que si gana su opción el Gobierno de Gabriel Boric "va a quedar debilitado".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exministro de Justicia aseguró que "los gobiernos pasan, las constituciones quedan. Lo que está en juego el domingo es para los próximos 40 o 50 años. El Gobierno se la ha jugado por el Apruebo y creo que no debió haberlo hecho. Creo que debería haber sido más prescindente, debió hacerle caso a la Contraloría".

No obstante, dijo que "uno entiende que, si un Gobierno ve que una Constitución, más que establecer las bases del sistema político del país, recoge una suerte de programa de Gobierno, que es prácticamente el mismo del Gobierno de turno, evidentemente no puede sino jugársela, pero creo que no es bueno".

"Si el resultado es Rechazo, el Gobierno va a quedar debilitado políticamente, pero son los costos de las decisiones que cada quien toma. Era difícil esperar otra cosa de un Gobierno cuyas fuerzas, de alguna manera, dominaron la Convención y el texto está inspirado en las mismas ideas del Gobierno", teorizó.

Consultado por el acuerdo del oficialismo que garantiza moderar la propuesta constitucional, Maldonado señaló estar seguro de "que los partidos del Socialismo Democrático hicieron un esfuerzo importante en tratar de corregir los problemas evidentes que tiene el texto", pero el resultado fue "una cosa bastante tibia que no responde a ninguno de los problemas estructurales" por culpa del freno de Apruebo Dignidad.

En ese sentido, planteó que post-plebiscito "tiene que haber un acuerdo político rápido, claro, nítido, en términos de seguir democráticamente con el proceso en caso de que gane el Rechazo; generar inmediatamente un acuerdo que se transforme en una modificación a la Constitución para que se abra una nueva elección de convencionales y se pueda construir un nuevo texto".

"Están sobradamente las voluntades necesarias", garantizó.

"EL 'OCTUBRISMO' CANSÓ A LA CIUDADANÍA"

Por otra parte, Maldonado rechazó el llamado del presidente del Partido Comunista (PC), el senador Guillermo Teillier, a "salir a la calle a defender" el Apruebo en caso de un triunfo estrecho en el plebiscito: "Sabemos que los extremos de derecha y de izquierda se encuentran en su poca adhesión al sistema democrático, histórica; en su desconfianza y al tratar de ganar más bien por la fuerza sus posiciones".

"Llamar a la calle es grave, totalmente inconveniente, pero no me sorprende (...) Teillier está siendo consistente con la historia del PC de siempre poner en tela de juicio las soluciones democráticas y tratar de ganar en la calle por la vía de la presión callejera. Y Chile está bastante cansando de eso", espetó el extimonel radical.

"El 'octubrismo' tuvo su momento en octubre de 2019 y los meses siguientes, pero una de las cosas que ha ido cambiando en el panorama político nacional es que el 'octubrismo' cansó a la ciudadanía", complementó.