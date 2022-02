Comisión de la Convención decidió rechazar la idea de prohibir los zoológicos

La Comisión de Medioambiente rechazó el artículo de su informe que buscaba prohibir los zoológicos.

Dicho inciso, que postulaba que la "fauna silvestre no será objeto de exhibición", fue suprimido tras una revisión solicitada por el convencional Pablo Toloza (UDI).

"Dos millones de personas visitan anualmente los zoológicos en nuestro país. Más de 300 mil alumnos conocen los animales a través de estos zoológicos anualmente, que no tendrían otra forma de hacerlo si no es a través de estos lugares. Lo que no se conoce no se quiere ni se cuida", señaló el repressentante gremialista.

"Los animales que están en los zoológicos no son animales que fueron sacados de su habitat natural, sino que son animales dañados", agregó.