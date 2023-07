El Consejo Constitucional decidió no realizar una consulta indígena, luego de que los representantes de la oposición votaran en contra de una solicitud realizada hace unos días.

La inquietud se originó cuando el consejero Alihuén Antileo, electo en cupo de pueblos originarios, pidió un pronunciamiento a la mesa en esta materia.

El tema fue tratado durante esta jornada en una reunión de comités, en la que la oposición -que es mayoría- decidió votar en contra de la realización de esta instancia.

Pilar Cuevas, de la bancada RN-Evópoli, comentó que "es altamente irresponsable asumir un desafío que no tenemos las atribuciones legales ni los recursos ni el tiempo para realizar con el respeto que se merecen nuestros pueblos originarios".

Esto fue cuestionado por Kinturay Melín (RD), quien indicó que "es un retroceso en participación política de los pueblos originarios, es un retroceso en participación ciudadana, se están pasando a llevar tratados internacionales y eso nos preocupa mucho. Espero que no se cierren al diálogo y espero que evalúen la gravedad de lo que significa pasar a llevar el marco normativo de nuestro país".

Hasta el momento Antileo no ha confirmado si buscará insistir en la solicitud de forma oficial, a través de una acción judicial o de organismos internacionales.

TERMINA PLAZO PARA CAMBIO DE DOMICILIO

Este sábado terminará el plazo para solicitar el cambio de domicilio electoral de cara al plebiscito de cierre del próximo 17 de diciembre, el que será de carácter obligatorio.

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, recordó que "nuestro llamado encarecido a la gente es que revise su domicilio y lo modifique, especialmente si ha tenido problemas con la asignación de local, entonces con mayor razón debe actualizarlo, porque muchas veces la causa de esa asignación, que la gente cree que está mal, la está pensando en relación al domicilio donde vive, no respecto del domicilio que tenemos registrado nosotros. Entonces, si no se actualiza, obviamente no se corrige".

Los interesados podrán solicitar el cambio a través del sitio web del Servel usando Clave Única, de forma presencial en oficinas de Chile Atiende y en consulados, y además existe la opción de agendar reuniones virtuales previo llenado de un formulario.

Hasta el momento se han recibido 318 mil solicitudes de cambio de domicilio, la mayoría de ellas realizadas a través del sitio web del Servel.