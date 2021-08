Constituyente César Valenzuela: "Es falso" que nos subiéramos el sueldo

El constituyente César Valenzuela (PS) aseguró este miércoles que "es falso" que la propuesta para aumentar las asignaciones -aprobada en el pleno del organismo- signifique que los miembros de la Convención Constitucional se suban el sueldo.

El organismo aprobó en general un aumento de las asignaciones de los actuales 1,5 millones máximo mensual por constituyente, a un total de 77 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, cuatro millones de pesos pesos.

La situación generó algunas críticas en la opinión pública y los mismos convencionales oficialistas, dado que acusaban que estaban aumentando su sueldo al igual que otras instituciones del Estado.

Ante esto, Valenzuela, que es parte de la Comisión de Presupuesto, afirmó a Cooperativa que "es falso" lo que se acusa sobre los sueldos, ya que los constituyentes tiene un monto "establecido en la Constitución" que no se puede cambiar.

"El sueldo de los convencionales está establecido en la Constitución. No hay ni un centavo más para aumentar los sueldos de los convencionales. Eso es falso completamente", puntualizó en Lo Que Queda Del Día.

En tanto, sobre las críticas por el aumento en las asignaciones, el convencional aseguró que "eso es imposible, porque las asignaciones no estaban establecidas, entonces no es que existía un monto y se haya aumentado".

"Estos ítem de asignación son básicamente lo necesario para poder desarrollar el trabajo constituyente: el desplazamiento de los convencionales que no viven en la Región Metropolitana, el tema del alojamiento de ellos, la alimentación. Esto hoy se gasta, lo que ocurre es que como no estamos operando en régimen, es decir no estamos operando con normalidad, todavía no teníamos reglamento", detalló sobre lo que busca esta medida.

Detalles del manejo de dinero

En esta línea, aseguró que "no es que esa plata va a llegar a nosotros" y que "no es efectivo que cada persona tenga que pagar sus gastos de alojamiento cuando está cumpliendo una función".

"Si una radio tiene que mandar un corresponsal a Iquique a cubrir una noticia, es la radio la que tiene que cubrir los gastos, los costos de traslado y alimentación de ese periodista, eso es evidente", dio como ejemplo Valenzuela.

Además, indicó que los diferentes gastos que tienen los convencionales -que aseguró son caros- estarán "sujetos a un control del comité externo de asignaciones. Ellos son los que van a tener que hacer el control, que las plantas se estén gastando donde corresponde, un control que no existe hoy".

Finalmente, sobre un posible nepotismo que se pueda dar con la elección de los asesores de los convencionales, Vanzuela detalló que impedir eso "es una de las prohibiciones que establece la propuesta que salió de la Comisión de Presupuesto".