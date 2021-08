La constituyente Cristina Dorador, independiente por el Distrito 3, valoró en El Primer Café de Cooperativa la eventual inclusión en las reglas de la Convención de la posibilidad de que exista un plebiscito dirimente en caso de que algún artículo de la nueva Carta Magna tenga mayoría en el Pleno, pero no cuente con el respaldo de los dos tercios (2/3 o 66%) del total de sus miembros, idea propuesta por representantes del PC. Aunque dijo estar a favor de la medida, pues "profundiza la democracia", advirtió que "no sé si lleguemos a ese punto, porque, por lo menos en las comisiones, se ha logrado un ambiente muy fraterno de discusión". La propuesta recobró vigencia en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, donde será votada este viernes, pese a que había sido rechazada la semana pasada en la subcomisión de Reglamento y Normas, donde se advirtió sobre la inconveniencia de instalar ese mecanismo ante la posibilidad cierta de que estas consultas no se puedan llevar a cabo por tiempo o recursos.

