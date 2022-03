Convencionales repudian agresión contra Marcos Barraza: "Nadie tiene que sufrirlo"

Convencionales de todos los sectores salieron a repudiar la agresión que sufrió el comunista Marcos Barraza quien fue atacado por una mujer que le puso una bandera en la cabeza cuando el convencional salía del edificio del ex Congreso.

El hecho, capturado en video por su par socialista Pedro Muñoz, se habría dado en el contexto de un "pañuelazo por la vida" desarrollado en la antesala de la votación en el Pleno del artículo de Derechos Fundamentales que permite el aborto libre, algo que el sector de Barraza apoya.

"Me siguieron un rato y luego me atosigaron, me pusieron la bandera en la cabeza reiteradas veces, tratando de provocarme para que reaccionara violentamente", explicó, reconociendo que el hecho "me perturbó, no creo que nadie tenga que estar sometido a ese tipo de agresiones".

Previamente, parte de los manifestantes "estaban insultando a Hernán Larraín (Evópoli), y después me enteré de que habían insultado a Patricia Politzer (INN) con descalificaciones y groserías", de acuerdo a Barraza.

Marcela Cubillos (Ind-UDI) condenó lo ocurrido, planteando que "todos los que hemos sufrido en algún minuto agresiones por intolerancia somos especialmente sensibles a este tipo de acciones que nadie tiene que sufrir, que nadie tiene que vivir, y nadie tiene que sentirse ni siquiera incomodado o perturbado".

A su vez, Constanza Schönhaut (CS) comentó que al ver el video "me sorprendió la reacción del carabinero, que le dice a la señora que simplemente 'no lo haga'. Creo que no es la primera vez que carabineros que están acá no hacen nada frente a agresiones".

La agresora, identificada como Helcia Briones, formó parte de la franja política de la UDI donde se presentaba como una repostera que llama a votar por el Rechazo.

De todas maneras, Briones fue detenida, y horas más tarde, efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) llegaron a la sede del órgano constituyente para recoger la denuncia del convencional.