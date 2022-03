Derechos sexuales y reproductivos: Jornada clave de votaciones en pleno de la Convención Constitucional

En una jornada clave, la Convención Constitucional votará durante la tarde de este martes en particular los artículos ya aprobados originados en la Comisión de Derechos Fundamentales, incluyendo aquellos que consagran los derechos sexuales y reproductivos.

Entre los textos que se votarán se encuentra el artículo 20, donde se indica que "todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción".

"El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos", continúa.

La convencional Rocío Cantuarias (UDI) dijo que "la expectativa que yo tengo lamentablemente es que estas normas van a ser aprobadas, no lo sé, estoy haciendo una hipótesis, pero por la votación que se dio en general creo que se van a aprobar hoy día".

"No solamente creo que son ideas equivocadas y con las que no estoy de acuerdo, sino que al menos en la región que yo represento no le interesan a la ciudadanía y no responden a las prioridades o demandas sociales de los chilenos", añadió.

Desde Movimientos Sociales, la constituyente Yanis Meneses planteó que "como constituyente espero que la Convención se haga cargo, se acoja esta demanda que ha sido transversal en todo el mundo y eso va a permitir en primer lugar, si es que es acogida en la tarde, lo primero que ocurriría es que se despenaliza el aborto en nuestro país, que creemos que eso es un avance sustantivo en materia de derechos fundamentales y además va a considerar todo el apoyo en la parte del embarazo".

El pleno votará en particular los 14 artículos que ya fueron aprobados en general la semana pasada, incluyendo indicaciones, por lo que se prevé que se realicen cerca de 70 votaciones.

César Valenzuela, del Colectivo Socialista, indicó que "es muy probable que no solo el Colectivo Socialista, sino que todos los colectivos, vamos a dividir votación para producir que alcance los 78 votos y pueda volverse a la comisión".

"En particular, respecto a los derechos sexuales y reproductivos, ayer se reunió el Colectivo Socialista y en un tema político es importante que la norma que hace referencia a derechos sexuales y reproductivos incorpore una reserva legal para que el legislador regule eso", puntualizó.