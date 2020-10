Desbordes no cree necesario sacar del gabinete a los ministros derrotados con el Rechazo

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, público partidario del Apruebo desde que era presidente de Renovación Nacional (RN), afirmó que no es necesario un cambio de gabinete para remover a quienes, en el Gobierno, estaban por el Rechazo y fueron derrotados.

En conversación con Cooperativa, Desbordes fue consultado por la posibilidad de sacar a aquellos ministros que se mostraron a favor del Rechazo siendo parlamentarios, como los UDI Víctor Pérez (Interior) y Jaime Bellolio (Segegob), y el RN Andrés Allamand (Relaciones Exteriores).

"En la medida que hagan bien su trabajo y representen en su quehacer diario, en su labor, a la mayoría de la ciudadanía y lo que el Gobierno pide e incluye, me parece que están bien en el cargo, yo no creo que sea necesario un cambio de gabinete", dijo Desbordes.

La "gran batalla" de Chile Vamos

El ex timonel RN enfatizó que es "legítima" la posición de quienes votaron Rechazo en el Plebiscito del domingo, pero ahora "hay que pensar en una Constitución que represente a todos los chilenos; no puede ser que alguien desde las alturas del Olimpo venga a dictarle a Chile entero lo que es bueno para el resto, porque el resto (supuestamente) no tiene la capacidad para pensar ni para discernir; ese tipo de actitudes terminó hace mucho rato".

El titular de Defensa valoró, además, que hubo una gran parte de la centroderecha que votó por el Apruebo y dijo que ahora con la elección de la Convención Constitucional viene una "gran batalla" para el sector.

"El resultado del 11 de abril nos va a definir el camino como sector y debemos trabajar todos los liderazgos, los que estuvieron por el Rechazo y los que estuvimos por el Apruebo, para que nos vaya bien. Retomar esa fortaleza de Chile Vamos, que es la unidad y la diversidad", agregó.

Futuro del Gobierno

Desbordes acotó que ya realizado el Plebiscito, "que corresponde ahora, de verdad -ojalá fuéramos capaces- empezar hablar de reformas", porque argumentó que "la nueva Constitución va a estar en dos años más, entre medio la gente nos está exigiendo cambios, soluciones".

En esta línea, el Presidente Sebastián Piñera tiene "un rol extraordinariamente importante", porque aún le queda un año y medio en el cargo en medio de la pandemia por Covid-19, una recesión económica mundial y una crisis en el desempleo en el país.

"Tenemos el proceso de reactivación económica, tenemos miles de Pymes que todavía están ahí en la duda si sobreviven o no, dos millones de personas sin empleo, tenemos una crisis económica mundial que nos ha golpeado fuerte a nosotros", señaló

Y concluyó: "Nuestro Gobierno tiene que trabajar con firmeza para conducir el país y creo que la mejor persona que pudiera eso es el Presidente Piñera, lo digo con absoluta sinceridad".