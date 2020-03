Dirigentes políticos definen con el Servel las fechas para el plebiscito y las Municipales

Los presidentes de los partidos políticos del oficialismo y la oposición se reúnen en la sede del Congreso en Santiago, junto a los presidentes del Senado, la Cámara y del Servel para concordar un criterio para redefinir el calendario electoral de este año, incluido el plebiscito.

Si bien el referéndum constitucional estaba fijado para el 26 de abril, la emergencia sanitaria generada por el coronavirus hace inviable mantener esa fecha de acuerdo a los dirigentes, por lo que debe ser postergado, complicando la elección municipal y de gobernadores regionales, fijada para fines octubre, además de las primarias para estas, que se debía realizar el 7 de junio.

Hay varias propuestas, una de ellas de los senadores Ximena Rincón (DC), Jaime Quintana y Felipe Harboe (PPD), además de Manuel José Ossandón (RN) para hacer el plebiscito el 6 de septiembre, que, según trascendió, también es la opción del Ejecutivo.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, consideró un "disparate" esta propuesta.

"Me parece un disparate, sinceramente. Si alguien cree que en septiembre, en plena época de invierno, va a ser posible hacer campaña, reunir gente, preparar apoderados de mesa, generar reuniones, hacer actividades políticas, yo creo que no", aseguró la senadora.

"Un plebiscito, que es una de las elecciones más importante en los últimos años de nuestro país, tiene que ser informado y tiene que ser además con participación masiva. Ninguna de esas dos cosas se va a poder lograr si no hay tiempo para hacer campaña, por miedo, y si la gente, teniendo miedo, no participa", añadió la líder gremialista.

Maldonado (PR) propone octubre para el plebiscito

Con la propuesta del 6 de septiembre se entiende que las campañas deberían comenzar 2 meses antes, o sea, el 6 de julio, algo que en todo caso relativizó el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado.

"Yo no sé cuánto tiempo de campaña piensa hacer la UDI, yo creo que el país está con otras preocupaciones, pero yo pienso que el tiempo campaña tiene que ser breve y pienso que el hito de tener o no una nueva Constitución es suficientemente claro frente la ciudadanía", comentó el ex ministro de Justicia.

"Lo importante es que fuera una fecha en que la ciudadanía se pronuncie, que pueda ir a las urnas y yo creo que eso tiene que ser con buen clima, que hayan pasado todos los riesgos del invierno. Vamos a ver qué propuestas se ponen sobre la mesa en esta reunión, pero yo creo octubre podría ser un mes adecuado para tener el plebiscito", manifestó Maldonado.

Servel pretende un calendario electoral razonable

A la reunión, en la que participan dirigentes de los partidos políticos que firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, además del Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) de todo el espectro, llegó también el director del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, quien antes de entrar a la reunión planteó a Cooperativa su postura sobre el calendario electoral.

"Legalmente se puede hacer prácticamente todo, mediante modificaciones constitucionales legales, lo que fuere, pero no se pueden obviar consideraciones y aspectos técnicos que es necesario tener presente para, en definitiva, hacer un calendario electoral que sea el razonable desde distintos puntos de vista, no sólo del punto de vista técnico, sino que del punto de la participación ciudadana", manifestó. .

Durante el desarrollo de la reunión el Servel propuso revisar la realización de las primarias, eventualmente no hacerlas, y mantener la fecha de la elección de alcaldes y concejales en octubre para no extender el período de los actuales concejos municipales.

También propuso eliminar la exigencia legal de la auditoría y las reclamaciones al nuevo padrón, para así ganar tiempo.

Colegio Médico: Todo está sujeto a reevaluación

En paralelo, el Colegio Médico llamó a la población a tener cautela, pues si bien consideran necesaria una nueva fecha para el plebiscito, esta no quedará definida de inmediato, ya que hasta ahora el avance de los contagios en Chile "es criterio de especulación".

"Ningún país ha tenido las características que va a vivir el hemisferio sur, tanto por clima como también obviamente por la circulación de virus respiratorios", recordó la presidenta del gremio, Izkia Siches.

"En ese sentido, creo que hay que ser cautelosos, y si los parlamentarios definen una fecha, hay que aclararle a la ciudadanía que todo va a tener que ser sujeto a reevaluación, dependiendo de cómo evolucione esta pandemia en Chile", advirtió.

En esta jornada, Siches se reunió nuevamente con un grupo de senadores para pedirles que intercedan de modo que se tomen otras medidas de seguridad contra el Covid-19, como la cuarentena o el cierre de algunas ciudades, además de llamarlos a apoyar en la difusión de información certera.