Evópoli ratifica candidatura de Gonzalo Blumel pese a indignación por Teresa Marinovic

Evópoli ratificó que el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel no renunciará a su candidatura a constituyente, pese a la indignación que ha provocado la inscripción a última hora de la polémica columnista y tuitera Teresa Marinovic en la misma lista por el Distrito 10, nombre propuesto por el Partido Republicano de José Antonio Kast en el marco del pacto electoral con Chile Vamos.

La licenciada en Filosofía competirá por el codiciado Distrito 10, que comprende las comunas de Santiago, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia y San Joaquín, como independiente en un cupo que RN le cedió al Partido Republicano.

Aquello desató una tormenta en el oficialismo, con los candidatos anclas en esa zona electoral de RN, Cristián Monckeberg, y de Evópoli, Gonzalo Blumel, incluso reflexionando bajar sus postulaciones si Marinovic no era sacada de la lista, según versiones de prensa.

Sin embargo, tras tomar contacto con Blumel, el timonel de Evópoli, Andrés Molina, confirmó que "él sigue, ha puesto al país por delante".

Pese a que "para él no ha sido fácil lo que sucedió, y por lo tanto dejar muy claro que Gonzalo Blumel no está renunciando a este tremendo desafío que tenemos como chilenos; confirmo totalmente, no hay ninguna opción, él ha tomado la decisión de seguir adelante".

Insistió, en ese contexto, que "le duele, como nos duele a todos, lo que sucedió ese día en la noche, cuando a última hora se incluyó a esta candidata: lamentablemente, la gente cuando tiene el poder, es cuando las conocemos, y estas son viejas prácticas que nosotros condenamos".

Quien sí decidió renunciar fue la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) Sylvia Eyzaguirre, quien también iba en la misma lista por el Distrito 10, también en cupo RN.

"Así como Teresa tiene derecho a ir de candidata (...) yo también tengo derecho a decidir si quiero ir de candidata con ella como compañera en la misma lista de Renovación Nacional. Sin embargo, este derecho me fue negado. Las condiciones que me llevaron a aceptar la oferta de Renovación Nacional de ir como independiente en un cupo de ellos cambiaron de forma unilateral en el último minuto. De haber sabido las nuevas condiciones, no habría aceptado la oferta", expuso.