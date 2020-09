En El Primer Café de Cooperativa, la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete, afirmó que "no es posible o no es suficiente la revisión a la Constitución, independiente de los resultados del plebiscito, si es que no le ponemos cirugía mayor al Estado". "Aun cuando nos hemos abierto a la libertad de acción, creo que institucionalmente siempre hemos abogado por una nueva Constitución y también por un nuevo Estado", sostuvo la dirigente, apelando que muchos de los cambios "que se han discutido a propósito del estallido social, y que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, no han sido lo suficientemente rápidos, profundos ni estructurales para poder avanzar".

LEER ARTICULO COMPLETO