Exclusión del concepto "República de Chile" del Reglamento de la Convención irritó a constituyentes

La eliminación del concepto de "República de Chile" del Reglamento de la Convención Constitucional, impulsada por la representante del pueblo mapuche Rosa Catrileo y luego adoptada en la Subcomisión de Estructura y Funcionamiento, ha causado molestia en varios constituyentes.

El artículo 2 de la norma en construcción indicaba hasta el miércoles que "el Reglamento tiene por objeto establecer la organización, funcionamiento y procedimientos de la Convención Constitucional de la República de Chile, cuya finalidad es elaborar la propuesta de texto de nueva Constitución".

República de Chile v/s "La Convención reconoce que la soberanía reside en los Pueblos".. No es solo es forma de redactar sino una nueva manera de pensar, es forjar un paradigma. De ahí la importancia de Refundar las estructuras políticas del Estado Nación por uno Plurinacional... pic.twitter.com/pT0yxyBvrw

Mientras quienes aprobaron la modificación plantearon que de esa manera el artículo 2 estaría en concordancia con el artículo 1, en el que se habla de "los pueblos de Chile", Catrileo sostuvo que el propósito de "forjar un nuevo paradigma" para avanzar hacia un Chile plurinacional.

La idea fue cuestionada por constituyentes de Vamos por Chile como Hernán Larraín Matte y Marcela Cubillos, con esta última publicando en Twitter que ideas como esta "desprestigian el trabajo de la Convención", mientras que Felipe Harboe (PPD) reflexionó "una cosa es reconocer la plurinacionalidad, y otra es eliminar la calidad de República del país".

Definitivamente no es culpa de la prensa ni de la derecha el desprestigio. Probablemente los mismos que hoy votarán a favor de subirse las asignaciones, sus representantes en Rglto aprobaron ayer que se elimine la mención a "República de Chile" pic.twitter.com/ExWkFNkMsZ

Por su parte, el cientista político Patricio Navia comentó en redes sociales que esta decisión implica que "el cancel culture alcanzó a la República", y se preguntó que "sin desconocer los abusos históricos, si no somos República, ¿Qué vamos a ser?".

El cancel culture alcanzó a la República. Sin desconocer los abusos históricos, si no somos República, ¿qué vamos a ser? (Una vez más, la convención sabe lo que no quiere. Pero no tiene idea de lo que quiere). pic.twitter.com/wUAPER3kwO