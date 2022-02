Gestión de Abbott evitó aprobación de norma que obligaba a hacer públicas las investigaciones

El inciso primero del artículo 12 del primer informe despachado de la Comisión de Sistema de Justicia al pleno apuntaba a que "todas las etapas de los procedimientos y las resoluciones judiciales son públicas".

No obstante, el fiscal nacional envió un oficio al órgano constituyente para que fuera rechazado, el cual finalmente no logró los dos tercios en la votación en particular.