Hernán Rivera Letelier: "Los poderes fácticos de la derecha no querían que el pueblo escribiese la Constitución"

Conocido como el narrador de la Pampa y flamante Premio Nacional de Literatura, el escritor chileno Hernán Rivera Letelier afirmó a Efe que tiene el desierto "cartografiado" en el rostro y que sus novelas, pese a estar ambientadas en el agreste norte, cuentan historias universales.

En una conversación telefónica desde la ciudad norteña en la que reside, Antofagasta, Rivera Letelier, nacido en Talca en 1950, también aseguró que la historia de la Pampa "incomoda" a algunos sectores políticos porque está "coronada de muerte y de injusticias" y se lamentó de la "tirria" que le tiene la crítica.

"La historia de la Pampa incomoda porque es una historia coronada de muerte, de sangre, de injusticias sociales y morales contra los obreros. Durante mucho tiempo la quisieron enterrar y yo la desenterré", afirmó Rivera a Efe.

En esta línea, al ser consultado sobre la importancia del desierto en Chile, indicó que "la Pampa es una zona dentro del desierto, 2.000 kilómetros donde se trabajó el salitre en más de 300 campamentos mineros. Yo trabajé en cuatro. Imagínense las historias que había en cada campamento".

Sobre su reconocimiento como Premio Nacional de Literatura, el escritor, citando a Nicanor Parra, indicó que llegó "casi como una palada de tierra" y que es "una reivindicación de los escritores del norte. Antes de mí, nunca se había dado un premio al norte. Del centro al sur, todos, pero para el norte nada".

Además, aseguró que "escribir me ha salvado la vida", relatando "sin la poesía no hubiera podido sobrevivir a ese infierno que son las minas. Luego hice un cuento corto y luego apareció mi primera novela y la vida me dio un giro de 180 grados. Desde ese día, soy el tipo más feliz de este planeta porque hago lo que quiero y quiero lo que hago".

Es por eso que descartó jubilarse: "Hay que morir con las botas puestas", puntualizó.

PLEBISCITO, CRISIS MIGRATORIA Y VIOLENCIA EN EL SUR

Asimismo, Rivera Letelier se mostró muy pesimista con el nuevo proceso constituyente que va a iniciar Chile, tras el plebiscito del pasado 4 de septiembre en el que una gran mayoría rechazó la propuesta de nueva Constitución.

"La metieron hasta el contre. Los poderes fácticos de la derecha no querían que el pueblo escribiese la Constitución y ahora la van a escribir ellos y eso es terrible porque van a copiar la Constitución del dictador", acusó el escritor.

Consultado por la crisis migratoria y la ola de inseguridad sin parangón en el norte, Rivera Letelier admitió que el presente de la zona "está muy complicado. Principalmente viene gente muy buena a trabajar, pero también se cuela gente que viene a delinquir. Ha subido mucho la delincuencia aquí".

Sobre cómo ve el resto del país, el novelista señaló que "no está fácil con la violencia en el sur, la falta de trabajo. Aunque esto viene de los Gobiernos anteriores, muchos sectores políticos culpan al Presidente de hoy, pero apenas lleva un tiempito. Creo que la cosa se va a ir arreglando".