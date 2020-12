El escritor Jorge Baradit confirmó este miércoles que será candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, que incluye a las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. "El Partido Socialista me entregó su confianza y un cupo para ir como independiente", explicó en un video que difundió en redes sociales. El autor de libros de divulgación histórica recordó a su "bisabuelo inmigrante", a sus "abuelos mineros del salitre, abuela campesina, hija de inquilinos", y dijo que espera representar ese "orgulloso linaje de trabajadores y trabajadoras" en la redacción de "la nueva Constitución de la República, para construir ese Chile mejor que ellos no pudieron ver. Quiero que esta (la actual) Constitución cruel, mala con la gente débil, individualista, sea totalmente borrada y cambiada por una sola palabra: solidaridad, para que nunca más alguien quede atrás", declamó, acompañado por algunos adherentes, entre ellos el músico Marcelo Coulon, de Inti Illimani. Baradit prometió "llevar los mandatos" de una serie de cabildos vecinales en los que participará al órgano constituyente: "Buscamos convertir esta Convención Constitucional en algo lo más parecido posible a una asamblea constituyente (...) que no sea algo escrito en las cúpulas del poder político; que el sueño del 18 de octubre se haga realidad y sea el pueblo de Chile el que determine su futuro", señaló el literato, que valoró la oportunidad de, tras "200 años de espera, convertir esto (el país), finalmente, en una copia feliz del Edén".

