Jorge Schaulsohn vuelve a la política y se anuncia como opción para constituyente

El ex presidente del PPD Jorge Schaulsohn, tras 16 años alejado de la política, anunció su candidatura como constituyente para redactar la nueva Constitución.

"La única forma de que pueda llegar a la Convención Constitucional es si ustedes me ayudan con las firmas (distrito 10 Región metropolitana) y luego con su voto, por eso estoy dando a conocer mis propuestas, y estoy apostando todo a a las redes sociales", publicó el ex diputado.

La única forma de que pueda llegar a la CC es si Uds me ayudan con las firmas (distrito 10 región metropolitana) y luego con su voto/por eso estoy dando a conocer mis propuestas/estoy apostando todo a a las RRSS — jschaulsohn (@jschaulsohn) October 29, 2020

La última vez en que Schaulsohn apareció en el mundo político fue en el año 2004, cuando intentó ser alcalde de Santiago.

En entrevista con El Dínamo, aseguró que va "de independiente no porque no sea antipartido (...) no me siento hoy en día representado por ningún partido político, ni de derecha, ni de centroizquierda, ni menos de la izquierda más dura".

Respecto a las ideas que lo convocan a participar en esta instancia, subrayó que "mi enfoque tiene que ver con mejorar la calidad de la democracia, ahí estamos realmente fallando. En esta perspectiva, debemos establecer un Plebiscito revocatorio para todas las autoridades electas en cargos unipersonales (...) La idea es que la gente pueda decir 'esta autoridad lo está haciendo mal y le voy a revocar mi mandato".