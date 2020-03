Karla Rubilar: "El plebiscito va sí o sí"

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, aseguró este viernes que el plebiscito constitucional del próximo 26 de abril "va sí o sí" y no se encuentra condicionado a otro tipo de situaciones.

Durante las últimas semanas se han escuchado varias opiniones de políticos y columnistas que condicionan la realización del plebiscito a la recuperación del orden público y el fin de la violencia.

A ello se sumó, esta semana, la advertencia del ministro Jaime Mañalich, quien señaló que le "preocupa la convocatoria al plebiscito por el coronavirus".

"El plebiscito va sí o sí. Nosotros, como Gobierno, debemos ser capaces de prepararnos para cualquier eventualidad, como la expansión del coronavirus, y llevar a cabo este proceso. Nosotros no condicionamos este plebiscito y queremos que se realice", dijo Rubilar en entrevista con la Radio Universidad de Chile.

Admite que al Gobierno "le costó" comprender la crisis

La titular de la Segebob también se refirió a los cuestionamientos que han recibido el Ejecutivo, en general, y el Presidente Sebastián Piñera en particular por su reacción frente a la crisis y la propia interpretación de su naturaleza.

En este aspecto la ex intendenta se mostró autocrítica: "(El estallido) fue impactante. Muy pocas personas pueden decir que esto se veía venir... Había señales aisladas, pero no fuimos capaces de unirlas y no comprendimos el fenómeno", dijo.

Durante los primeros días "no nos dimos cuenta de que había algo más allá de los hechos de violencia y no fuimos capaces de separar las demandas legítimas de la ciudadanía de los hechos violentos. Nos costó unos días darnos cuenta que estábamos hablando de algo más profundo", reconoció.

Dentro de las causas profundas, reflexiona ahora la vocera, "la ciudadanía no se ha sentido escuchada y la gente siente que, a pesar de haber elegido representantes en el Gobierno, el Congreso o las municipalidades, no se los está representando en sus intereses de forma real".

Ante dicha realidad problemática, "hoy se abre la ventana para que la gente decida qué es lo que quiere, ya sea reformas estructurales o cambios a la actual Constitución", destacó.

El repunte de la aprobación al Gobierno "va a demorar"

Rubilar reconoció también que piensa que, "respecto de la aprobación ciudadana, el Gobierno va a demorar en repuntar".

"Creemos que en varias encuestas estaremos con números bajos, porque ésta es una crisis de confianza y eso no se soluciona con dos o tres proyectos. Hoy la crisis institucional es tan grande que esto va a demorar", pero "el plebiscito del 26 de abril es una oportunidad para que la gente manifieste qué es lo que quiere", indicó.