Lagos: Se debe reactivar la economía antes de comenzar la Convención Constitucional

El ex Presidente Ricardo Lagos (PPD) aseguró que "tenemos que tomar las medidas para reactivar la economía y creo que es lo más importante" antes de comenzar la Convención Constitucional, porque a su juicio el país está muy dañado.

El ex Mandatario valoró -en entrevista con El Mercurio- el proceso eleccionario que se vivió la jornada de este 25 de octubre y señaló que "este domingo creo que nos dio espacio para empezar hacer cosas bien, me gustó mucho más que el domingo anterior (18 de octubre)".

Sin embargo, Lagos indicó que la mayor preocupación no es lo que pasará en la Convención Constituyente, sino que "en el proceso de instalación vamos a llegar a mayor y tenemos el Covid ahí y la economía muy abajo".

"Tenemos que tomar las medidas para reactivar la economía y creo que es lo más importante. Para tener éxito en la Constitución debemos tener éxito en lo inmediato, en la reactivación económica, y que la ciudadanía perciba que hay una autoridad de comando", recalcó.

Lagos respondió a quienes lo cuestionan por las reformas impulsadas en su Gobierno (2000-2006) y dijo que "hice lo que tenía que hacer, empezar por lo importante" y agregó que "cuando uno gobierna debe tener prioridades. No iba a presentar una Asamblea Constituyente, era obvio, me concentré en lo indispensable, porque sino ¿qué estaríamos discutiendo hoy?".

En tanto, respecto al temor de que existan constituyentes poco preparados en la instancia, el ex Jefe de Estado apuntó que "creo que un hombre o una mujer, un voto. Todos iguales, cada uno tiene algo que aportar. Ese es un tema que me parece muy importante no para un cogobierno, pero me parecería importante que en esta Convención se estableciera un procedimiento por el cual todos los ciudadanos tengan una ficha clave".

"Ellos dirán con el pulgar si les gusta o no, y luego verá usted si le hace caso o no a la gente. A la inversa, ellos pueden decir "me gustaría que discutieran tal tema que no están discutiendo", lo que no significa que se está obligando a resolver eso", concluyó.