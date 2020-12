Mariana Aylwin confirmó que será precandidata a la Convención Constitucional

La ex ministra de educación Mariana Aylwin anunció este domingo que será precandidata a la Convención Constitucional por el distrito 11, el que incluye las comunas de Lo Barnechea, Peñalolén, Vitacura, La Reina y Las Condes.

Confirmo que soy precandidata a la Convención Constitucional por el distrito 11 — Mariana Aylwin (@maylwino) December 20, 2020

"Quiero ser candidata constituyente. Si vamos a llegar a la Constituyente, cada uno a imponer su idea a los otros, va a ser un desafío, tenemos que construir una Constitución que una a los chilenos los próximos 30 años", indicó la hija del ex presidente Patricio Aylwin.

Además, resaltó que "quiero participar de ese hito porque puedo aportar a que esa Constitución sea para zanjar nuestras diferencias sin que terminemos divididos en amigo y enemigo".

"Necesitamos recoger los sentimientos de la sociedad, pero también poner racionalidad. Lo que yo puedo aportar es mi experiencia, mi capacidad de diálogo y deseo de conversar junto a otros que es lo mejor para Chile", aseguró la parlamentaria.

También puntualizó que es una de las personas que tiene "la libertad de decir no si es algo que puede ser peor para la vida en común y no me importa ir contra la corriente".

Finalmente afirmó que busca "terminar con los abusos" y comentó que irá como independiente porque "da más libertad" que ir por un partido.