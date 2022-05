Ministerio de Transportes presentó plan de desplazamiento de cara a plebiscito de salida

El Ministerio de Transportes presentó su plan de desplazamiento de cara a la votación del plebiscito de salida de la nueva Constitución, que será, por esta vez, obligatorio.

Esta inciativa se enmarca luego de la denuncia que hubo las pasadas elecciones presidenciales de falta de buses en diferentes comunas del país.

Una de las medidas será el reforzamiento en la cantidad de trabajadores del Transporte público, además en EFE se optará por trabajar con trenes dobles.

Sobre la eventual gratuidad del transporte público para la fecha de elecciones, la directora de Transoporte Público Metropolitana, Paola Tapia, señaló que no generarán "falsas expectativas".

"La primera vez que establecimos la gratuidad en el sistema del Metro y del Tren Central, no solo en Santiago sino que en Biobío y Valparaíso, fue en el año 2017. Lamentablemente, en el pasado Gobierno no se logró avanzar en esa materia y hoy día estamos con una situación evidente de congelamiento de tarifas, lo que no nos permite todos los espacios presupuestarios", señaló.

"Hemos heredado un sistema en déficit y, por lo tanto, tenemos que ser responsables a la hora de evaluar. Por lo tanto, ese es el análisis que estamos comprometidos con la ciudadanía a realizar y a poder avanzar lo más posible, pero no vamos a generar falsas expectativas", agregó Tapia.