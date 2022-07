Núñez y posible triunfo del Rechazo: No me parece correcto quitarle participación ciudadana al proceso

La senadora Paulina Núñez (RN) aseguró en Cooperativa que en caso de un triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida de septiembre, deberá ser la ciudadanía la que defina el método para continuar el proceso constituyente.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria aseveró que "lo que viene a partir del 5 de septiembre, si llega a ganar el Rechazo, es derechamente que él mismo (Boric) conduzca y construya una amplia mayoría para que de manera transversal y de común acuerdo podamos seguir con este proceso constituyente, podamos continuar con ese mandato de un 80 por ciento de los chilenos y chilenas que quisimos una nueva Constitución".

"Así como acordamos el 15 de noviembre que con un plebiscito de entrada la ciudadanía escogiera que organismo, que grupo colegiado iba a redactar una nueva Constitución, con mayor razón si es que llega a ganar el Rechazo, en la papeleta tiene que estar una Convención Constitucional, este grupo de expertos con mayor información de quienes lo designarían o también, aunque es la opción menos real, podría estar presente el Congreso a través de una comisión bicameral", recalcó.

Núñez añadió que "yo creo que quitarle participación ciudadana a un proceso que tiene que estar lo más legitimado posible en una segunda etapa no me parece una decisión correcta".

"Creo que es bueno que las personas decidan qué órgano lo va a escribir", insistió.

Al ser consultada sobre la decisión de José Antonio Kast de denunciar intervencionismo por parte del Ejecutivo, la senadora recalcó que "hay que dejar muy en claro que no es una elección entre la izquierda y la derecha (...) quienes van a votar Rechazo no son solo personas de derecha o de centro derecha, por lo tanto cada uno con sus posturas, sus ideas, con su forma de actuar, pero en el caso nuestro no creemos que ir a la Contraloría o politizar esta elección vaya a aportarle al proceso".

"No es una elección entre Kast y Boric, no es una elección entre izquierda y derecha, y por lo mismo en el caso nuestro (estamos) muy distantes, diferenciados de lo que está haciendo José Antonio Kast y los Republicanos", puntualizó.