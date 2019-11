Oficialismo y oposición continúan tratativas para definir detalles del acuerdo constituyente

Continúan las reuniones en la oposición y en el oficialismo para alcanzar un acuerdo sobre los detalles del proceso constituyente, muchos de cuyos aspectos no quedaron zanjados en el documento que se firmó el pasado 15 de noviembre.

En la oposición hubo tres documentos este fin de semana –uno del Frente Amplio, otro de la DC y otro de Convergencia Progresista (PS, PPD y PR)- y en la reunión de este lunes hubo un principio de entendimiento en tres puntos: la paridad de género de la Convención Constituyente; cuotas para los pueblos originarios sobre los constituyentes electos y también la participación de independientes.

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, comentó la importancia de cada uno de estos puntos.

"Cuota de género, pero sobre el resultado, queremos que la asamblea que redacte la nueva Constitución tenga un resultado igual como es la sociedad chilena, que es 50 y 50 de cada género", explicó el parlamentario frenteamplista.

"Segundo, no podemos excluir a los pueblos originarios y por lo tanto estamos proponiendo una cuota del 15 por ciento, desde el Frente Amplio, desde la ex Nueva Mayoría del 10 por ciento, pero en ese rango y que cada uno pueda elegir. Ellos van a tener una elección propia en donde los pueblos originarios van a tener garantizado ese porcentaje de escaños. Lo tercero es la participación de independientes, esos son los tres pisos mínimos donde esperamos que la derecha se abra", planteó el legislador.

Chahín: No hay puntos intransables

En tanto, el presidente de la DC, Fuad Chahín, dijo que pese a todo no son puntos intransables, porque de ser así no se estaría respetando el acuerdo.

"No hay puntos intransable, lo único intransable es cumplir el acuerdo, porque si hubiera algo intransable ¿que es lo que va a ocurrir? si nos dicen que no ¿nos vamos a bajar del acuerdo y no vamos a tener nueva Constitución? Yo creo que sería absurdo plantearlo como intransable", dijo el líder de la Falange.

"Los puntos que hemos planteado son los deseables, creemos que un buen acuerdo puede ser perfeccionado, incorporando alguno de estos elementos", añadió.

Siguen las reuniones

Durante la mañana se reunieron los integrantes de Chile Vamos y llegaron una hora y 20 minutos tarde a la reunión con la oposición.

Después de media hora hicieron un alto para realizar un paréntesis para que cada bloque conversara y cerca de las 13:45 horas se retomó la conversación con la idea de definir en concreto las reglas para elegir a los constituyentes que redacten la nueva Constitución, en caso de que gane el "Apruebo" en el plebiscito de abril.

En tanto, durante la tarde se reunirá la comisión técnica para redactar la reforma constitucional que da el vamos al plebiscito de abril y que esperan que sea ingresada a mediados de esta semana al Congreso.