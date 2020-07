Oposición llama a la unidad para garantizar participación en plebiscito constitucional

Los partidos de la oposición hicieron un llamado al Gobierno a trabajar en conjunto para garantizar la confianza de la gente en la realización del plebiscito constitucional.

El Servicio Electoral (Servel) confirmó que la jornada eleccionaria del próximo 25 de octubre, en la que se votará si los chilenos quieren que se elabore una nueva constitución o no, se realizará en un solo día, con jornada extendida de 12 horas y con más locales de votación.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que "el Gobierno y el Servel tienen la obligación de garantizar un plebiscito seguro y participativo (...) Se necesitan más locales de votación, distancia social, obligación de uso de mascarillas, lápices individuales que cada uno pueda llevar y un conjunto de otras medidas, incluyendo horarios especiales para los adultos mayores y algo muy importante: transporte público gratuito el día de la votación".

En tanto, la presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, sostuvo que "ha quedado muy claro que al Gobierno no le gusta la idea del plebiscito de octubre. A mí me alegra que haya entendido que no puede relativizar su realización como intentó hacerlo hace un par de meses".

"Debemos ponernos a trabajar en como el plebiscito se implementa. El plebiscito va el 25 de octubre y, por lo mismo, nos queda muy poco tiempo para avanzar en cuáles son las medidas de implementación que el plebiscito va a tomar", agregó la timonel de RD.

"Creo que esto tiene carácter de urgencia: vamos a impulsar su tramitación, tanto en el Senado como en la Cámara", enfatizó la parlamentaria, agregando que "espero que podamos dar ese debate en forma amplia y con las urgencias que requiere".

Piñera: "El Gobierno siempre respeta la Constitución"

En esta línea, el Presidente Sebastián Piñera aclaró que "la Constitución establece que tendremos un plebiscito el 25 de octubre, y nuestro Gobierno respeta siempre la Constitución".

"En conjuto con el Servel, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, estamos tomando todas las medidas para que ese pleiscito se pueda realizar en forma normal y pacífica, garantizando la salud de todos los que concurren y buscando la mayor participación posible, para que sea un plebiscito que refleje lo que sienten, piensen y quieren los chilenos", aseguró el mandatario.