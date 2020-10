Oposición no logra acuerdo para cierre de campaña: PC se desmarca y cuestiona falta de unidad

A cuatro días del plebiscito, los partidos de oposición no lograron acuerdo para realizar un acto conjunto para el cierre de la campaña del Apruebo, luego de que el Partido Comunista descartara unirse "para la foto".

El presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, descartó participar en el banderazo masivo fijado para la tarde de este jueves y anunció que el partido tendrá su propia actividad a las 11:00 horas en Plaza Baquedano.

"Los gestos de unidad tienen que ser concretos y materializarse, una solo foto puede ser una buena o mala señal porque si luego no nos ponemos de acuerdo no es una buena señal porque ya sería un segundo fracaso", sostuvo.

"Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre todo respecto al proceso constituyente con todas las fuerzas políticas, la posibilidad de llegar a acuerdo", manifestó el diputado.

Esta postura fue criticada por el timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien planteó que "a nosotros no nos sorprende, el Partido Comunista votó en contra, no firmó el acuerdo del 15 de noviembre por la paz y la nueva Constitución, votó en contra de la idea de legislar del proceso constituyente, no quiso primarias para gobernadores regionales".

"Si ahora no quieren participar ni en el banderazo final, ni en el día de la elección, las explicaciones las deben dar ellos, nosotros vamos a estar con quienes quieran estar, con quienes quieran seguir impulsando este proceso constituyente, con quienes entiendan que tenemos que ir sumando a todos los sectores", dijo.

Chahín sostuvo que "hoy todos los que estamos por una nueva Constitución debemos actuar de la manera más unida posible".

Chile Vamos prepara actividad

Mientras tanto, Chile Vamos buscará dejar de lado sus diferencias tras el plebiscito con una actividad fijada para el próximo lunes y que contará con la presencia del Presidente Sebastián Piñera.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo que "todos los chilenos y chilenas este domingo vamos a resolver nuestras controversias, vamos a asumir nuestros anhelos para cuál es el camino de la patria, cuál es el camino del país en los próximos años y eso se hace a través de mecanismos democráticos".