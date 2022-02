Patricio Zapata: Sigo creyendo que la Convención es el camino para enfrentar problemas profundos

El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) aseguró este viernes en Cooperativa que la Convención Constitucional es el camino para "enfrentar los problemas profundos" como sociedad, valorando que por primera vez se está escribiendo "una Constitución en paz".

"Sigo con mucha esperanza (en el proceso de la Convención), creo que este camino es de los pocos que uno tiene como sociedad para enfrentar problemas profundos. Sigo pensando que las instituciones que tenemos -algunas son buenas y otras más o menos- no dan el ancho", afirmó el académico de la Universidad Católica en diálogo con Lo Que Queda Del Día.

En esta línea, Zapata detalló que sigue creyendo que "es una gran cosa que uno haga una nueva Constitución en paz, (algo que) no lo hemos podido hacer en toda nuestra historia... Esto sigue siendo una gran oportunidad".

Pese a esto, admitió que "cada cierto tiempo, al observar ciertas conductas, ciertas decisiones y ciertas actuaciones, me baja la duda si va a ser posible que este grupo de compatriotas llegue en julio a tener un proyecto bueno y adecuado", algo que -detalló- cambia luego que ve "algunas cosas que son interesantes", como los dos tercios.

"Esta semana la regla de los dos tercios jugó el papel que se espera que cumpla, de un filtro. La regla de los dos tercios en el pleno significó que varias de las cosas más discutibles, más criticables que venían de las comisiones no pasaran ese filtro, obligando a las comisiones a volver a estudiarlas. Eso me confirma la importancia de los dos tercios", puntualizó el abogado constitucionalista.

"LOS CONVENCIONALES DEBEN PENSAR EN MAYORÍAS MÁS PROFUNDAS"

En tanto, Zapata indicó que es importante que los constituyentes comprendan que "la política que ellos hacen no es la política normal, no es la cotidiana. Es una política distinta a la normal, en la que aprovecho mi mayoría y aprovecho mi situación para aprobar lo que me gusta. En política constitucional yo pienso en los siguientes 30-40 años. Pienso estratégicamente".

Ante esto, quien fuera candidato al organo constituyente afirmó que no hay ganancia en presionar en una fórmula, pese a que se puedan tener los votos necesarios en ese momento, dado que "puede significar que en el plebiscito de salida el texto no se valide por 65 por ciento, sino que por 52 por ciento".

"Esperaría que se instale en los convencionales la idea de que, aunque de repente existan mayorías para ciertas cosas en la Convención, se tiene que pensar en mayorías más largas y más profundas. No (se debe pensar) en un fin de semana de mayo de 2020, sino en las mayorías de seis meses más, de diez años más, en la mayoría de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es difícil, esto requiere un esfuerzo de autocontrol y también de patriotismo".