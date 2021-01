PC rechaza candidatura de Adriana Barrientos por su "simpatía hacia actores principales de la dictadura"

El Partido Comunista manifestó su rechazo a la candidatura a constituyente de Adriana Barrientos, y responsabilizó a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) por la inscripción de la modelo y ex figura de televisión en el pacto "Apruebo Dignidad", que comparten también con el Frente Amplio e independientes.

Tras diversos cuestionamientos en redes sociales, el PC emitió un comunicado aclarando su postura contraria a la postulación de Barrientos, quien competirá por el Distrito 13, que comprende las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón, en la Región Metropolitana.

"Ante las reiteradas objeciones recibidas de parte de organizaciones de derechos humanos frente a la candidatura de Adriana Barrientos, por sus declaraciones de simpatía hacia actores principales de la dictadura militar, que violenta la conciencia de familiares de víctimas de la dictadura, y por lo mismo no nos representa, el PC estima conveniente aclarar que la responsabilidad por dicha candidatura es exclusivamente de la FRVS", expuso la tienda que lidera el diputado Guillermo Teillier.

En ese marco, emplazó a la colectividad regionalista verde a "responder las objeciones que se han manifestado desde diversos sectores y considerar la posibilidad de no mantener su candidatura".

De hecho, tras conocerse la inscripción de Barrientos, en redes sociales fueron reflotados algunos comentarios suyos contra los manifestantes tras el estallido social, otros a favor de las Fuerzas Armadas e incluso una entrevista de 2018, donde admitió que le "encantaría" entrevistar a Lucía Hiriart, a quien considera "una mujer muy importante".

Más temprano, el diputado Jaime Mulet, presidenciable y timonel de la FRVS, defendió que hayan propuesto a Barrientos, asegurando que "su nombre estuvo siempre sobre la mesa, no hay nada oculto ni a última hora, y todos los partidos que suscribieron el pacto lo sabían, no se hagan los lesos".

"Hicimos las cosas bien, ella suscribió el manifiesto de Chile Digno donde hay un compromiso irrestricto de ir a la Convención Constitucional a promover y defender los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, la plurinacionalidad, el feminismo, la no discriminación", enfatizó en un video colgado en Twitter.

En el mismo tuit, exclamó: "Basta de discriminación clasista y machista. ¡¡Basta de chilen@s de primera y segunda (categoría)!! En la vida no hay nada más humano que cambiar de opinión, de querer mejorar. Pero claro, si tuviera un apellido como Larraín o Ibáñez muchos aplaudirían".

🔴Ante la polémica por Adriana Barrientos señalo: Basta de discriminación clasista y machista. Basta de chilen@s de 1° y 2° ‼️ En la vida no hay nada más humano que cambiar de opinión, de querer mejorar. Pero claro, si tuviera un apellido como Larraín o Ibáñez muchos aplaudirían pic.twitter.com/ZIwkVfquzp

La propia candidata cuestionada salió al paso de las críticas y también en Twitter aseguró: "No soy pinochetista. Le guardo cariño a las FF.AA. porque lo fui. Rechazo todo tipo de violencia, venga de donde venga, soy pacifista creo en la lucha, pero sin violencia".

"Después del estallido social yo también cambié y estoy aportando a la gente que me quiere (en) esta nueva mirada de un Chile más justo y lindo para todes", subrayó Barrientos.

Me llamaron de todos los canales pero no tengo nada que aclarar ante tanta difamacion primero no soy pinochetista le guardo cariño las ffaa por que lo fui , rechazo todo tipo de violencia vengan de donde vengan soy pacifista creo en la lucha pero sin violencia!!