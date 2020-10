Piñera prefirió no revelar su voto: "Es un secreto de alcoba"

¿Apruebo o Rechazo? El Presidente Sebastián Piñera rechazó decir públicamente cuál fue su opción en el Plebiscito de este domingo donde ganó, por un aplastante margen, la opción de crear una nueva Constitución.

"En nuestro sector, incluso en el gabinete, había división. Mi mujer me pregunta todas las noches y a ella no le he contestado", dijo el Mandatario a T13, añadiendo que es un "secreto de alcoba".

Piñera afirmó que "no fue una sorpresa" el resultado del Plebiscito pero que sí lo fue el alto nivel de participación en la jornada electoral.

Sobre la jornada, el Presidente comentó que "ayer estaba contento por lo que pasó durante el día del Plebiscito porque fue un día ejemplar (...) La gente dio ejemplo de democracia y espíritu cívico".