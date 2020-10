Plebiscito: Estudio prevé participación de 8,7 millones de electores

La consultora TuInfluyes.com proyectó que en el plebiscito del 25 de octubre participarán 8,7 millones de personas, lo que "representaría un nivel de participación inédito en la historia electoral chilena".

De acuerdo a su último sondeo, con 2.145 participantes mediante paneles online y margen de error de 2,12%, el 76% de los consultados se inclinó por la opción "sí, con toda seguridad" iré a votar.

En tanto, 10% manifestó "sí, tal vez", 8% dijo "no estoy seguro" y 6% respondió "no, con toda seguridad no iré".

En la primera vuelta presidencial de 2017 votaron 6,7 millones de ciudadanos.

Respecto a las opciones del plebiscito, 69% de los encuestados declaró su intención de votar por "apruebo", mientras que 18% optó por "rechazo" y 10% asegura que aún no lo tiene decidido.

Frente a un escenario de triunfo del "apruebo", 61% optó por "Convención Constitucional", 21% por "Convención Mixta" y 13% aún no lo tiene decidido.

"Con respecto al efecto de la pandemia como factor a la hora de asistir a sufragar, el 70% indica que 'concurrirá a votar de todas maneras', mientras que el 21% evaluará las condiciones y solo el 9% que no irá de ninguna forma", agregó TuInfluyes.