Presidenta de la Convención hizo frío llamado al respeto tras funa contra el Colectivo Socialista

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, llamó a sus colegas a mantener el diálogo y el respeto, después de que eco-constituyentes tildaran de "traidores" a algunos de sus pares -particularmente del Colectivo Socialista-, por haber rechazado el informe de la Comisión de Medio Ambiente.

"Sentimos mucho lo ocurrido ayer", expresó desde los jardines del ex Congreso, enfatizando que "tenemos que respetar y conservar el diálogo que hemos impulsado por todos estos meses, y seguir construyéndolo día a día es parte de la democracia".

"Tenemos formas diferentes de concebir la vida, así que reiteramos el llamado a todas y todos los convencionales a seguir respetando el Reglamento que nos hemos entregado", añadió.

Por lo demás, asesores del grupo detrás de la "funa" habrían hostigado a la prensa por las preguntas que realizaron después de la sesión, donde la co-coordinadora Camila Zárate le dio la palabra a Constanza San Juan, quien leyó los nombres de todos los que votaron en contra de sus propuestas, contraviniendo un presunto acuerdo.

Por ello, Quinteros precisó que "hacemos también extensivo el llamado a nuestros asesores, a mantener el respeto; también disculparnos con la prensa por cosas que han ocurrido que sentimos profundamente, y vamos a velar por que esas cosas no vuelvan a ocurrir".

En cuanto al actuar de la convencional San Juan, el otro co-coordinador de la comisión, Juan José Martin aseguró que "es algo que yo no comparto", e incluso indicó que "fue un poco sorpresa: nosotros estábamos ahí, dando el punto con Camila como (representantes de) la coordinación".

"Le tienen que preguntar a la Cami si está de acuerdo con eso. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con esa acción, (pero) es parte de la frustración que estas personas sienten", precisó.

Al calor de lo ocurrido en la víspera, algunos convencionales deslizaron la opción de que el rechazo tuviera repercusiones hoy, en la votación del segundo informe de Sistema Político, pero Martin señaló que si bien "personalmente no comparto la decisión que tomaron ayer ciertas personas de rechazar en general, eso no implica que yo me vaya hoy a vengar con otros informes. Hay que evaluar cada situación por sí sola".