El exPresidente Ricardo Lagos calificó el resultado del plebiscito como "un terremoto de grado elevado", y al proceso constituyente como "un fracaso, una falla de la política chilena". El exMandatario se reunió el lunes con un grupo de cinco periodistas, entre ellos Verónica Franco, conductora de El Diario de Cooperativa, para compartir sus reflexiones luego del rechazo ciudadano a la propuesta elaborada por la Convención Constitucional: "Creo que la asamblea constituyente no escuchó al Presidente Boric, que (en diciembre, tras ganar la elección) se dirigió a ella y le dijo: 'No quiero una Constitución partisana'... Creo que, por desgracia, ésta es una Constitución muy partisana", señaló el líder socialista, quien también estimó que lo ocurrido "tiene que ver con un cambio en la forma en que los chilenos están entendiendo su futuro". En específico, sobre el proyecto, planteó críticas a la plurinacionalidad, a los sistemas de justicia y a la eliminación del Senado. Respecto a lo venidero, señaló que lo ideal sería convocar a un grupo de expertos para que elaborara un borrador de Constitución, sobre el cual trabaje, posteriormente, una nueva Convención electa. No es partidario de comenzar a trabajar nuevamente sobre una hoja en blanco, puesto que "ya hay mucho escrito" en materia constitucional en nuestro país durante los últimos años.

