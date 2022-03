Rojas Vade deja en "espera" su retorno: Si se aprueba mecanismo de renuncia, "se resuelve el problema"

El constituyente por el distrito 13 Rodrigo Rojas Vade, que ayer había anunciado que este martes volvería a la Convención Constitucional, confirmó que dejará en "espera" su retorno al órgano redactor, donde no participa desde septiembre pasado, cuando se descubrió que no padecía cáncer, enfermedad que utilizó como bandera de lucha en su campaña electoral.

La nueva decisión, explicó, apunta a aguardar el avance en el Congreso Nacional del proyecto que busca habilitar un mescanismo que le permita renunciar.

"Si eso se aprueba, se resuelve todo el problema. Sólo depende de los parlamentarios y se supone que todos quieren que renuncie", enfatizó en una entrevista con The Clinic.

"Todos los políticos que me han exigido renunciar deberían apoyar el proyecto de ley para que las y los convencionales constituyentes puedan renunciar de forma voluntaria y ser reemplazados. Si alguien vota en contra, tendrá que explicar el porqué. Si no se aprueba atenderé a mi obligación de representar a mis electores", sostuvo.

Sobre las razones que lo llevaron a decidir su regreso a la Convención, que ya no se materializará por ahora, expuso: "Siempre he estado dispuesto a renunciar, pero legalmente no puedo y, al mismo tiempo, tengo la obligación de asistir como cualquier trabajador y tengo la obligación de representar a mis electores. Si me van a sancionar por no ir, pero tampoco me permiten renunciar, entonces tengo que responder a quienes me eligieron para representarlos".

Si bien su retorno estaba presupuestado para hoy, el convencional de la ex La Lista del Pueblo Cristóbal Andrade aseguró esta mañana que Rojas Vade no asistirá a la sesión del pleno de esta tarde tras las gestiones que realizó la última jornada el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Dóminguez.

Domínguez lo había instado públicamente a que, "por favor", no vuelva. "Es terrible lo que estamos viviendo, porque esto ya lo superamos y fue doloroso, porque al menos como constituyentes independientes, caímos todos en el mismo saco: de mentirosos, una situación totalmente falsa", lamentó la presidente de la Constituyente, María Elisa Quinteros, en El Diario de Cooperativa, advirtiendo que "revivir este tema daña la imagen de la Convención".

Aunque en septiembre se apartó en los hechos y de palabra de la Constituyente, mas no en el plano legal, ha seguido percibiendo la dieta de 50 unidades tributarias mensuales, equivalentes a alrededor de 2,6 millones de pesos, monto establecido en la reforma que habilitó el proceso para elaborar una nueva Carta Fundamental.