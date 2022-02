Sebastián Piñera: En el diálogo de la Convención falta mejor voluntad

En medio de las críticas de la derecha por no sentirse parte del debate constituyente, el Presidente Sebastián Piñera salió al paso y llamó a los convencionales a tener un diálogo que se abra a todos los sectores.

Tras dar inicio a las obras de la nueva Línea 7 del Metro, el Presidente manifestó que "es importante comprender que una Constitución no es un programa de Gobierno (...), una constitución no es una ley, es el marco de unidad, de proyección que se dan los países para muchas décadas y, por eso, es fundamental que una constitución no sea de unos y no de otros. Ese ha sido nuestro problema en los últimos 40 años".

"Yo tengo la impresión -agregó- de que en el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional falta mejor voluntad, falta comprender ese aspecto trascendental de proyección porque si terminamos con una Constitución que nos sigue dividiendo, no vamos haber resuelto el gran desafío que tenemos, que es encontrar una Constitución que sea el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección".

En esa línea, Piñera enfatizó que "ese es el espíritu que yo le pido a los constituyentes:(...) Hacer una constitución para todos los chilenos y para muchas décadas y para eso se requiere esa unidad y ese marco de estabilidad, de proyección y de futuro".