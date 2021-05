El abogado constitucionalista, ex ministro de Justicia y ex canciller Teodoro Ribera (RN) señaló en El Primer Café que la derecha no irá a bloquear temas a la Convención Constitucional, sino que tendrán el rol de generar los consensos necesarios. Junto a esto, manifestó su preocupación por la participación que tendrán los militantes del Partido Comunista y del Frente Amplio en la creación de la nueva Carta Magna.

