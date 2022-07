Timonel PS: El deber de la centroizquierda es apoyar un proceso constituyente que está en curso

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, destacó que "el deber que tenemos todos desde la centroizquierda es apoyar un proceso constituyente que está en curso, que tenemos que defender y que tenemos que promover", pero también "mostrar las alternativas de una nueva Constitución para Chile es nuestra obligación".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la timonel socialista comentó los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien abrió la puerta a un nuevo proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito de salida, y dijo que el Mandatario "se tiene que poner en ambos casos y así lo ha hecho", ya que "la ciudadanía ha sido clara y consistente" sobre su exigencia de una nueva Constitución para el país.

En esta línea, aseguró que en la ciudadanía "hay una consistencia en esa opinión, en cuanto a querer una nueva Constitución", por lo que "el deber que tenemos todos desde la centroizquierda es apoyar un proceso constituyente que está en curso, que tenemos que defender y que tenemos que promover, mostrar las alternativas de una nueva Constitución para Chile es nuestra obligación, con contenido, informando".

Por otra parte, aseguró que eventualmente, en caso de que "esto no sea suficiente para ganar el 4 de septiembre, abrirnos a tener un nuevo proceso porque es aquello lo que garantiza que tengamos una nueva Constitución; la fórmula del proceso habrá que verla, porque evidentemente depende de un nuevo acuerdo".

Respecto a la campaña electoral del Apruebo, Vodanovic sostuvo que "lo que ayuda en este momento al Apruebo es que entendamos que hay una posibilidad cierta de tener una Constitución el próximo 4 de septiembre", apuntando que hay que dejar de lado el "Rechazar para reformar" porque, a su juicio, "es una gran mentira; es seguir reformando la Constitución de 1980, por eso que todos los Apruebos sirven: el Apruebo para mejorar, por cierto sirve".

Finalmente, sostuvo que "el Presidente se anticipa y hace una propuesta al país de decir si efectivamente no es posible que esta Constitución sea aprobada, vamos a iniciar un nuevo acuerdo para tener una nueva Constitución, y eso me parece valorable", y recalcó que "no nos cerremos a tener una nueva Constitución porque claramente la Constitución de 1980 está superada".

"La senda correcta es seguir pensando en que Chile merece una nueva Constitución", concluyó.