Timonel PS: Respeto mucho al ex Presidente Lagos, pero su carta no aporta al debate

La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dijo tener "mucho respeto" por el ex Presidente Ricardo Lagos, sin embargo, apuntó que su carta, dada a conocer esta semana posterior a la entrega de la propuesta de nueva Constitución, "no aporta al debate, no es clara en cuanto a cuál es su opción".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Vodanovic expresó que "tengo mucho respeto por el ex Presidente Lagos, pero creo que efectivamente su carta no aporta al debate, no es clara en cuanto a cuál es su opción, tampoco lo ha sido en las entrevistas que ha dado" y que, a su juicio, queda la "sensación" de que esta propuesta de nueva Constitución y la actual Carta Magna "fuera lo mismo".

"La Constitución del 80 no sólo es antidemocrática, no sólo fue votada en un simulacro de votación, no había registros electorales, había persecución política, entonces para mí no es lo mismo una Constitución nacida en esas condiciones, que una Constitución nacida en democracia, con todas las críticas que uno le pueda hacer, pero no podemos equiparar a una Constitución antidemocrática, que además ha consagrado la desigualdad como modelo de vida", recalcó.

"Creo que el principal error está ahí -continuó-, en que estemos discutiendo entre dos Constituciones cuyo origen y cuyo contenido es diametralmente opuesto".

[📻] Timonel PS: Todos los apruebos sirven y nosotros aprobamos sin vacilaciones, porque creemos que esta propuesta es mejor; no aprobamos para reformar, aunque sí existe esa posibilidad y es válida, pero que la discusión sea en base a la nueva Constitución #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) July 9, 2022

Además, se refirió también a la postura que tomó el ex Mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien reveló que votará Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. "Esta no es una discusión académica, los políticos están para dar definiciones, para orientar y para buscar el bienestar o lo mejor para el país, y me parece que en ambos casos no hay una orientación clara, porque las cartas son equívocas", y criticó que "le estamos dando mucha más importancia a las personas que están detrás de estas opiniones que a la propia Constitución".

En uno de los puntos de la misiva de Frei, advirtió que "la independencia y no politización del Poder Judicial es crucial", a lo que la líder socialista respondió: "Me gustaría que empezáramos a hablar sobre lo que dice la nueva Constitución, por ejemplo, el ex Presidente Frei habla de que se puede politizar la elección de jueces, cuántos jueces nombró él, si en Chile hoy día y toda la vida republicana los jueces lo ha nombrado el Poder Ejecutivo, entonces no digamos medias verdades, y qué más politización que esa puede haber", dijo.

Sobre la opinión que pudiese tener la ex Presidenta Michelle Bachelet, Vodanovic indicó que "todos sabemos que ella ocupa el alto cargo en Naciones Unidas hasta fines de agosto y que no puede hacer campaña, pero también conocemos su posición, que es muy clara, lo ha dicho incluso que está por el Apruebo, por lo tanto, no hay duda de ello".

"TODOS LOS APRUEBOS SIRVEN", INCLUSO PARA REFORMAR

"Me parece que todos los apruebos sirven, en el Partido Socialista hemos dicho 'aprobamos sin vacilaciones', porque no tenemos dudas de que esta Constitución es mejor", aseguró la timonel PS, acotando que "la opción nuestra es Aprobar no para reformar, no pensando en que al otro día tenemos que empezar a reformar, pero sí que existe esa posibilidad, y aquellos que dicen y ponen el énfasis en lo que van a reformar -como el PPD y el Partido Liberal- también me parece una opción válida, que exista esa discusión".

Acerca de aquello que critica de la propuesta constitucional, indicó que "puede que en su conjunto sea extensa, a mi en lo personal no me gusta el Consejo de Justicia, no me gustan que sea jueces de primera instancia tal vez los que terminan evaluando a sus superiores, considero que es un tema que no está bien tratado, pero que se va a poder arreglar y modificar, porque no todo va a entrar en vigencia el mismo día, va a haber una gradualidad".

En tanto, apuntó que "cuando se habla de 'la casa de todos', la casa que tenemos, que es la Constitución del 80, ya está totalmente superada, no hay forma de arreglarla", lamentó, y cuestionó a la derecha y que "hoy día aparezca diciendo que ahora sí, después de 40 y tanto años, ahora sí que está dispuesta a reformarla, yo personalmente no le creo a la derecha".