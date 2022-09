El escritor Cristián Warnken dijo a Cooperativa que si se impone el Rechazo en el plebiscito de este domingo, el movimiento "Amarillos por Chile" -que se cuadró con aquella opción- seguirá trabajando para empujar una nueva Constitución, más convocante que la propuesta que elaboró la Convención. "No vamos a hacer una celebración destemplada de andar descorchando botellas de champaña y haciendo un carnaval, porque no hay nada que celebrar; no hemos terminado este proceso... Lamentablemente nos vimos empujados, como miembros de una tradición de izquierda democrática, a cruzar el río y votar Rechazo, pero no estamos contentos de que esto haya fracasado. Al contrario, estamos preocupados y queremos que esto termine bien", aseguró el comunicador.

