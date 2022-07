Yasna Provoste ante el plebiscito: La DC debe tomar posición a partir de su historia como partido de vanguardia

La senadora Yasna Provoste, tercera vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana, aseguró que el partido debe tomar una postura institucional sobre el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, ya sea a favor del Apruebo o del Rechazo, y no dar libertad de acción como pedía un grupo de ex timoneles.

La Falange definirá mañana miércoles, a través de su Junta Nacional y no de una consulta a los militantes, su posición ante la propuesta de nueva Constitución, cuyo texto definitivo fue entregado la última jornada por la ya disuelta Convención Constitucional.

"Más allá de posiciones personales, hay que ser capaz de tomar una decisión institucional, porque somos una comunidad esencialmente doctrinaria", dijo Provoste en El Diario de Cooperativa, apuntando que "los tiempos que enfrentamos son parte de la forma como vamos a resolver una decisión crucial a partir de una trayectoria histórica, de los testimonios que han dado grandes líderes como el Presidente Frei Montalva".

La senadora destacó que el Presidente Gabriel Boric, al recibir ayer la propuesta constitucional, haya hecho "memoria a uno de los nuestros": al Presidente Eduardo Frei Montalva, quien, según rememoró el actual Mandatario, "tempranamente en 1980, durante nuestro período más oscuro, alzó la voz llamando a una Asamblea Constituyente".

Enfatizó que "el hecho innegable es que nuestra sociedad está mudando vertiginosamente sus formas de vida y organización, y el deber de la DC es aspirar a conducir el curso de esa transformación; entregar una respuesta a partir de nuestra historia como partido de vanguardia, desde el 64 con la 'revolución en libertad' de Frei Montalva hasta la exhortación a la 'unidad política y social del pueblo' de Radomiro Tomic en el año 70, a la promesa de 'patria justa y buena' del año 89 que nos hacía Patricio Aylwin".

Por ello criticó también aquellas voces que han abogado por una "tercera vía" ante un eventual triunfo del Rechazo. "No es factible superponer propuestas alternativas porque no son tales. Es necesario comprender que el voto del 4 de septiembre tiene Apruebo o Rechazo, y no opciones como 'apruebo o rechazo para reformar', porque ambas premisas significan nada", sostuvo.

Asimismo, cuestionó que se mezcle con el proceso la reforma a la Carta Fundamental vigente para rebajar el quórum máximo de dos tercios y cuatro séptimos, propuesta incluso por sus correligionarios y también senadores Ximena Rincón y Matías Walker. "No forma parte del debate plebiscitario ninguna modificación a la actual Constitución, y lo que proponen algunos sobre el quórum para modificarla, guarda coherencia solo con una decisión adoptad por la derecha en orden a votar Rechazo".

INCLINADA PERSONALMENTE POR EL APRUEBO

Si bien defendió que la Falange adopte una postura institucional, a título personal se manifestó inclinada por el Apruebo. "Soy una persona de regiones, cómo podría estar en contra de profundizar en la Carta Fundamental una mayor descentralización, y soy además una representante genuina de un pueblo originario, cómo podría estar en contra de una Constitución que reconoce a nuestros pueblos", reflexionó.

Además, planteó que quienes piden libertad de acción son minoría. "Muchas veces es un grupo muy reducido los que tenemos acceso a medios de comunicación", dijo, pero como contraparte, en el marco de "nuestro desafío como mesa nacional, que encabeza el presidente Felipe Delpin, hemos hecho un enorme trabajo de despliegue en los territorios (...) y uno ve que la amplia base partidaria, aquella que no tiene acceso a los medios de comunicación, tiene una opción muy clara por ampliar los derechos incluidos en la nueva Constitución, por avanzar en la descentralización, por la participación de las comunidades por el rol protagónico de las regiones y las comunas", expuso Provoste.

Dentro del partido, "todavía no he escuchado a ningún colega que diga con todas sus letras que está en una opción similar a la que ha anunciado la derecha; (sí) he escuchado de otros ex dirigentes que sí lo han señalado abiertamente", agregó.

Sobre los críticos de la propuesta de Constitución, la ex presidenta del Senado puso en duda que, "más que una posición, uno ve que hay quienes que no se sienten cómodos con el avance hacia una sociedad de derechos garantizados, en la igualdad un retroceso y en las protecciones sociales un debilitamiento de las libertades del mercado", ante lo cual "me nace la pregunta natural de por qué desde la Democracia Cristiana no vamos a defender esos derechos".

Provoste coincidió, en tanto, con el Presidente Boric, quien en la ceremonia de cierre de la Convención afirmó que "el plebiscito no es ni debe ser un juicio al Gobierno". En esa línea, la senadora comentó que "el plebiscito no puede ser ni un juicio al Gobierno ni un juicio a los constituyentes, es muy claro; a lo mejor todos tenemos una opinión de lo que fue el trabajo de la Convención o de lo que ha sido el Gobierno, pero no nos confundamos entre la opinión que tenemos de ellos con la propuesta misma".