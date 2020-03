Contralorito se burló de los matinales y la reacción de los alcaldes

Este miércoles, la Contraloría General de la República realizó un llamado de atención a los alcaldes, llamándolos a dejar de "frivolizar la acción pública" con su participación en programas de televisión, sobre todo matinales.

Además, se recordó que solamente el jefe de la Defensa y el Presidente de la República podrán tomar decisiones relacionadas con las libertades fundamentales de la población, luego de que las autoridades comunales ordenaran cerrar lugares públicos.

La alcalde de Providencia, Evelyn Matthei, dijo en Cooperativa que no le parecía bien este "llamado" de atención. "La Contraloría está total y absolutamente equivocada", afirmó. Es más, esta mañana apareció en "Bienvenidos" de Canal 13.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, también criticó la medida y su par de Las Condes, Joaquín Lavín fue más allá. "Creo que los alcaldes tenemos derecho a opinar y tenemos derecho a estar presentes en la opinión pública", dijo.

Este jueves, Contralorito se burló de los programas AM y la reacción de los jefes comunales con la frase "me censuran, soy una autoridad indefensa". Ante eso, Amaro Gómez-Pablos, conductor de "Bienvenidos", desafió a la mascota de la Contraloría a ir al programa.

"¿En qué país del mundo en medio de una crisis sanitaria está la contraloría @ContraloritoCGR

preocupada de privar los canales de expresión de los alcaldes... que además son el cable a tierra de esta crisis y fuente crítica de información? Inoportuno. Esta es una tragedia mundial", tuiteó.

La "burla", con guiño al borita de Avello incluido:

Dictaminamos que los Alcaldes/as no debieran participar de forma permanente y estable en programas de TV, no que no participen entrevistas o sean contactados por algún tema.



Hay una gran diferencia, acá te mostramos✌️



*Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia pic.twitter.com/Ss7MHZCVAi