Presidente de Cruzados: Lo que se vivió ante Boca fue algo realmente increíble, un recuerdo para toda la vida

Matías Claro, presidente de Cruzados, conversó con Cooperativa Deportes tras la clasificación de Universidad Católica a octavos de final de la Copa Libertadores y repasó tanto la alegría por el resultado como la planificación de cara al futuro.

En primer lugar, contó una divertida anécdota con su teléfono tras vencer a Boca Juniors en La Bombonera: "Más que perderlo, se me cayó en el bolsillo y me saltaron con los toperoles arriba y se rompió. Pero era tanta la felicidad que no importa, no importa mucho el teléfono, eso se puede reemplazar".

"Lo que se vivió ayer jueves fue algo realmente increíble, un recuerdo para toda la vida", destacó, antes de pasar al aspecto de planificación dirigencial.

"Uno como presidente tiene que tener un ojo en lo que está pasando ahora y un ojo un mirando más en el largo plazo, hacia adelante, cómo vamos a ir construyendo capacidades para modernizar nuestro proyecto deportivo. Estamos en ambas cosas", señaló.

"Estamos trabajando en un plan muy intenso y que debiéramos tener listo en un par de meses más para los próximos tres años. El proyecto deportivo va a ser el foco. Es la misma energía que pusimos para poder generar el Claro Arena, y que queremos poner ahora en modernizar el proyecto deportivo", sumó.

En cuanto a la venidera ventana de pases de mitad de año, Claro señaló que todo dependerá de las negociaciones sobre la renovación de Fernando Zuqui, quien termina contrato en junio: "De ese acuerdo depende mucho, si no cerramos tenemos un cupo más de extranjeros".

"Nosotros estamos muy contentos con el plantel. Terminar primero en el grupo en la Copa Libertadores; más que contento con el desempeño que hemos tenido. Sí vamos a estar muy atentos a ver si hay alguna oportunidad en el mercado que podamos aprovechar y potenciar para el segundo semestre", expuso.

Sobre el sorteo de octavos de final, indicó que "ya cuando uno llega a los 16 mejores equipos de América, habiendo ganado el 'grupo de la muerte', hay que enfrentar lo que venga. Yo creo que Estudiantes es un equipo de los duros que había en la tómbola, pero bueno, esto es la Copa Libertadores y cualquiera de los rivales iba a ser difícil".

Respecto a los dispares resultados en casa durante la copa, Claro señaló que "cuando uno está mirando un plan de largo plazo tiene que tratar de abstraerse un poco de los resultados y ver cómo vamos a potenciar nuestro proyecto".

"Nosotros queremos que nuestro estadio sea una fortaleza y creemos que lo ha sido. Todos los clubes que han venido a jugar al estadio sienten la presión del público. Tenemos un público que nos ha acompañado y ha sido maravilloso", añadió.

La separación entre ANFP y Federación

Por otro lado, Matías Claro reafirmó la postura de Cruzados en el proceso de separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, luego de haberse promulgado la reforma a la Ley SADP.

"Tenemos como definición que queremos participar activamente en todo lo que involucre a la industria del fútbol. Así lo hizo Juan Tagle como presidente de Católica, así es el mandato que me ha encomendado el directorio", dijo.

Claro aclaró que "he estado recién partiendo, me ha tocado un consejo de presidentes, estoy ahí recién conectándome con los presidentes. Ya pude almorzar con Pablo Milad y conocer un poco de cómo vamos a poder aportar en eso, pero son dos hechos muy importantes que vienen en el corto plazo y que tenemos que ver cómo vamos a ayudar a la industria, porque aquí si la industria crece, crecemos todos".

"Nuestra visión es que estamos en el 90 o 95 por ciento muy de acuerdo de la ley que se aprobó, y hay otro porcentaje que nos da algunas dudas, principalmente en este tema de la separación de la Federación con la ANFP. Obviamente si funciona bien o no, va a depender mucho de cómo quede redactado el reglamento, así que tenemos que apoyar ahí", complementó.