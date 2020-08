"Estos últimos nuevos meses han sido extraordinariamente difíciles y exigentes para mí", dijo Piñera

El Presidente Sebastián Piñera calificó como "difíciles y exigentes" los últimos nueve meses, agradeciendo el apoyo de los chilenos y del equipo de Gobierno.

En la Cuenta Pública realizada este viernes, el Mandatario planteó que "tenemos que ser capaces de levantar la vista y mirar más allá del horizonte, para impulsar estas urgentes y necesarias reformas. No podemos dejarnos atrapar por rencillas destructivas y conflictos permanentes".

"Estos últimos nuevos meses han sido muy difíciles y exigentes para todos y también han sido extraordinariamente difíciles y exigentes para mí. Quiero agradecer el apoyo de mi familia, que ha sido un verdadero baluarte, al equipo de Gobierno, cuya lealtad y compromiso ha sido fundamental, y por sobre todo, agradecer a todos y cada uno de mis compatriotas por el coraje, solidaridad y resiliencia con que han enfrentado la pandemia del coronavirus y la pandemia de la recesión mundial", destacó.

"Podemos tener diferencias, viva la diferencia, pero nunca debemos olvidar que es mucho más lo que nos une que los que nos separa", recalcó.

Junto a esto, el Mandatario manifestó que "quiero decirle a las familias a las cuales la ayuda no llegó con la suficiente fuerza o con la necesaria oportunidad, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para corregir esos errores y poder llegar con esa ayuda a todas las familias que lo necesiten".

"Una casa dividida no puede prevalecer. Un país dividido no puede avanzar. El rol del Gobierno y la oposición no es enfrentarnos o intentar destruirnos mutuamente", puntualizó el Presidente.