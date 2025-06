Matthei tras Cuenta Pública: "El Presidente nos habló de un país que no existe"

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, expresó este domingo que le dio "vergüenza y pena" la última Cuenta Pública que realizó el Presidente Gabriel Boric, pues "trató de demostrar un tremendo avance" en seguridad, migración y economía, cuando en verdad "hay un tremendo retroceso; habló de un país que no existe", afirmó.

La candidata tuvo una reunión con vecinos de Santiago afectados por la delincuencia y pacientes en listas de espera, donde manifestó su tristeza porque "las personas de acá han estado contando cómo sufren con el tema de la seguridad ciudadana. Y el Mandatario lo único que hizo fue dar cifras, muchas de las cuales no son ciertas", reprochó.

Según la exalcaldesa de Providencia, "no es cierto que haya disminuido el número de inmigrantes que entran de forma ilegal. Al contrario, han aumentado casi el doble", dijo en un punto de prensa, en el que aseguró que han ingresado 130 mil personas de forma irregular en lo que va del Gobierno.

"(La Administración) les ha dado prioridades y beneficios a los inmigrantes ilegales que no se les han dado a los chilenos. Además, han disminuido las expulsiones en un 40%", añadió Matthei.

En esta línea, la abanderada prometió sellar las fronteras y custodiarlas con drones militares, helicópteros y satélites.

"El Presidente intentó parecer un estadista y que le estaba dando gracias a todo el mundo, pero con sus anuncios y con sus cifras falsas se portó más como un jefe de barra brava que como un jefe de Estado", remató.

La exministra del Trabajo también enfatizó que Chile vive una "ola de delincuencia y asesinatos. Debemos reponer el orden, la justicia y (aplicar) penas durísimas. (Necesitamos) más cárceles; a los delincuentes, presos. Y más carabineros en las calles".

En materia de crecimiento económico, Matthei enfatizó que el Gobierno "se encamina al menor crecimiento en 35 años" y acusó que ha castigado a las familias con menos dinero en sus bolsillos y menos oportunidades de empleo.

"Las personas aquí me contaban que realmente no llegan a fin de mes. Y (el Presidente) empieza a decir que estamos súper bien en materia de desempleo. Con casi un millón de personas cesantes, lo han hecho de una manera extraordinariamente irresponsable", criticó la exjefa comunal.

La candidata también abordó la crisis de salud, dado el número de casi tres millones de personas en listas de espera y un promedio mayor a los 30 mil fallecidos los últimos tres años: "Chile puede más y merece estar mejor. Juntos lo vamos a lograr. Con orden. Con progreso. Con esperanza", concluyó.

Por último, Matthei criticó el anuncio del Presidente Boric de cambiar el estatus jurídico de la cárcel de Punta Peuco, que en vez de ser un "régimen especial" que albergue a presos de lesa humanidad, será modificado su decreto y se convertirá en una cárcel común.

"(El Mandatario se preocupa de esto) en vez de que existan más cárceles, y rápido. Además, 15 mil nuevos puestos en los recintos penitenciarios no son suficientes. Y los vecinos me contaban lo terrible que sería construir la cárcel de Alta Seguridad en Santiago", reprochó la exalcaldesa.

"El mayor anuncio es el cambio en la denominación en Punta Peuco. Es un tremendo anuncio, me imagino que a todos los chilenos les cambiará la vida. ¿A ustedes les cambiará la vida?", preguntó de forma irónica a los vecinos, ya que "no cuesta nada revertir esa decisión".

Kaiser: "No me gusta que me cuenteen en público"

Las críticas también vinieron de parte del diputado, fundador y candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que se retiró una hora después del inicio del discurso del Presidente.

"Está haciendo un discurso 100% político", posteó en X durante la cita; y condenó el cambio de Punta Peuco como una muestra de "venganza" a las Fuerzas del Orden y Seguridad.

"(El Mandatario) primero habla de unidad y después avanza en su campaña de venganza contra las instituciones armadas y de seguridad de nuestro país. Está anunciando la violación de DDHH de adultos mayores", acusó en X, ya que la mayoría de internos en dicha cárcel son seniles.

Por último, afirmó que se retiró en medio del discurso porque no le gusta "que le cuenteen en público".

Me retiré de la cuenta pública porque no me gusta que me cuenteen en público... pic.twitter.com/f2faIW4lxv