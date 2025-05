Proyecto de aborto y retiro en Israel abren fisuras en el oficialismo antes de la Cuenta Pública

A tres días de la última Cuenta Pública que realizará el Presidente Gabriel Boric en el Congreso el domingo 1 de junio, entre las filas del oficialismo surgen discrepancias con el Ejecutivo tras la presentación del proyecto de ley de aborto legal y el retiro de los agregados militares chilenos en Israel.

Tanto el proyecto como la decisión respecto a Tel Aviv fueron adoptadas por La Moneda el miércoles. Sin embargo, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió de un "desorden" en el oficialismo, ya que no todas las fuerzas de Gobierno han estado alineadas con ambas resoluciones.

"Las decisiones que ha tomado el Ejecutivo no han sido motivo de una discusión o de un diálogo más directo con las fuerzas oficialistas del Congreso. Por eso hay opiniones y opiniones", dijo el parlamentario.

"No quiere decir que esto quiebre al oficialismo, pero, sin duda, el mensaje genera una fuente de división. Ojalá que eso no prospere; no obstante, yo pediría más diálogo desde la Secretaría General de la Presidencia o del Comité Político, porque no nos podemos enterar por los diarios de ciertas decisiones que son gravitantes y que están a la vista de la última Cuenta Pública del Mandatario", añadió.

Llamados oficialistas a no romper relaciones con Israel

La Moneda descartó el rumor de una eventual ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, ya que el Estado "tiene el principio de no romper" la diplomacia, además de considerar los "efectos colaterales" que puedan surgir tras la decisión, como un cambio del diálogo con Estados Unidos.

De todos modos, parlamentarios oficialistas integrantes del grupo Amistad Chile-Israel -el senador PPD Jaime Quintana y el diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch- emitieron un comunicado en el que cuestionaron la resolución del Presidente Boric de retirar del Estado judío los agregados militares nacionales.

En tanto, el exsubsecretario de Fuerzas Armadas -del actual Gobierno- Gabriel Gaspar advirtió que una política de Estado debe tener un "amplio consenso".

"Los temas de Estado, para poder verificarse, deben ser de amplio consenso para que puedan sostenerse en el tiempo. Un mal ejemplo de esto es lo sucedido con Argentina, donde el expresidente Alberto Fernández decidió adherirse al pacto de los BRICS justo antes de terminar su mandato. Sin embargo, cuando apenas asumió (el actual mandatario, Javier) Milei, renunció al bloque. Eso afecta a la credibilidad del país", sostuvo.

Exalcalde Jadue llamó "sionista" a Van Klaveren

La última polémica desde el oficialismo la protagonizó el exalcalde de Recoleta y excandidato presidencial Daniel Jadue (PC), que calificó de "sionista" al canciller Alberto van Klaveren por descartar la ruptura de relaciones con Israel.

"Entiendo que nuestro canciller es muy cercano al sionismo. Quizás sea sionista también, aunque no lo reconozca. Esperaba mucho más de un Presidente que se planteaba partidario de los derechos humanos en todo el mundo", dijo el otrora comunal en su programa de YouTube Sin Maquillaje.

En este contexto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al tema y defendió el rol del canciller.