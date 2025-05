Aborto: Hoffmann impugna "seudopreocupación por la muerte de mujeres"

La exdiputada UDI María José Hoffmann negó en El Primer Café que la "preocupación por la muerte de mujeres" que se realizan abortos clandestinos sea la razón principal y verdadera del Gobierno para impulsar su despenalización.

En Cooperativa, la líder gremialista criticó la decisión del Gobierno de presentar un proyecto de ley en este sentido a cuatro días de la última Cuenta Pública de Gabriel Boric.

"Éste es, evidentemente, un tema que que nos divide como chilenos, donde hay posiciones que están super arraigadas a temas valóricos... La mayoría de los chilenos no cree en el aborto libre, y es una batalla cultural que hay que dar", planteó Hoffmann.

Agregó que "cada vez que el Gobierno está en el suelo, baja en las encuestas, aparecen estos temas de la izquierda extrema identitaria, que más bien parecen una cortina de humo" y "una bandera de lucha", porque el proyecto en cuestión "no va a ser tramitado en este Gobierno".

La aspirante a senadora por Valparaíso agregó que "las mujeres en Chile están muriendo hoy día, básicamente, de cáncer cervicouterino, de cáncer mamario y de cáncer digestivo, y el Gobierno no tiene ningún plan para enfrentarlos: no hay ninguna política pública y el Presidente no hace nada".

"A mí lo que me pasa con esto, más allá de mi posición ideológica y valórica; que creo en la vida del que está por nacer, y más allá de si es o no es una cortina de humo, me parece de un doble estándar tremendo", sentenció Hoffmann, que denunció, en este sentido, la "seudopreocupación por la muerte de mujeres" de parte de la Administración Boric.

Timonel Evópoli: "No digo que no sea importante"

También en El Primer Café se pronunció de manera crítica frente al anuncio gubernamental el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz: "Gobernar es priorizar, no es novedad que un Gobierno puede hacerse cargo de algunas cosas y no de todas las cosas o de todos los problemas que tenemos: tiene que estar escogiendo, en todo momento, a qué se dedica. Eso es lo que llamamos la agenda".

"El Gobierno tiene que escoger y priorizar a qué le va a dedicar energía y recursos", señaló el timonel, que mencionó el escándalo de las licencias médicas, el de las fundaciones, la estrechez fiscal, la migración y la seguridad como temas más importantes y urgentes, ante los cuales, sin embargo, "el Gobierno responde con una ley de aborto, que no parece que sea una prioridad de los chilenos hoy día".

"Con eso no quiero decir que no sea importante, solo quiero decir que no me parece que sea una prioridad, y lo que tiene que hacer el Gobierno es priorizar aquellas cosas que son de prioridad para los ciudadanos", sentenció.

Bancada UDI acusa "voladero de luces para tapar ProCultura y licencias truchas"

Desde el Congreso también se oyeron críticas opositoras a la presentación del proyecto de aborto.

El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Henry Leal, dijo que tanto esta iniciativa como el retiro de los agregados militares de Chile en Israel son "voladeros de luces del Gobierno".

"Este tema del aborto ya se zanjó en los dos procesos constitucionales: lo solucionó la sociedad chilena. Esto se está haciendo para distraer la atención, es un voladero de luces para tapar el saqueo de ProCultura y el escándalo de las licencias truchas, donde todos los días hay funcionarios de este Gobierno involucrados. Esa es la verdad", opinó Leal.

La diputada UDI Flor Weisse, que integra la Comisión de Mujer, dijo que "no es la oportunidad ni la prioridad para Chile" discutir una "propuesta de aborto libre".

"Considero que avanzar hacia una ley de aborto sin causales, en este momento, es un verdadero voladero de luces, que desvía la atención de los problemas reales que enfrentan las mujeres. Los femicidios siguen siendo una tragedia diaria, la violencia intrafamiliar no ha disminuido y las brechas salariales y de participación laboral persisten. Estos son los temas urgentes que deberíamos abordar, no una agenda ideológica, que no cuenta con el apoyo mayoritario en el Congreso ni en la sociedad chilena", argumentó.

"Es fundamental que prioricemos políticas públicas que realmente mejoren la calidad de vida de las mujeres y promuevan una cultura de apoyo a la vida y a la familia", sentenció Weisse.

Se sumó a los cuestionamientos la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos), también de la Comisión de Mujer: "El Gobierno del Presidente Boric está desesperado por cambiar el foco de los problemas de corrupción, de ProCultura y de las licencias médica, y el proyecto de ley de aborto libre les permite desviar el foco de la pésima gestión que han tenido", aseveró.