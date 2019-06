DC y RN se acercan para debatir número de parlamentarios

La Democracia Cristiana (DC) y Renovación Nacional (RN) se reunieron esta jornada para retomar el trabajo conjunto respecto a las reformas a la cantidad de parlamentarios que tiene el Congreso.

En ese sentido, en 2012, ambos partidos también sostuvieron reuniones buscando modificar el sistema binominal para lo que plantearon una serie de reformas, incluido un aumento de parlamentarios: de 120 a 134 diputados y de 38 a 44 senadores.

Ahora, volvieron a retomar esta discusión luego del anuncio del Presidente Sebastián Piñera quien planteó la posibilidad de disminuir el número de parlamentarios de 155 a 120 en los diputados y de 43 a 40 senadores.

Al respecto, las directivas de los partidos no pusieron números sobre la mesa, pero dicen estar dispuestos a estudiar el tema con ciertas condiciones, como que el sistema proporcional corregido continúe.

En ese sentido, el presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, manifestó que "siempre hemos planteado que estamos de acuerdo en que se baje la cantidad de parlamentarios, pero hay dos cosas que hemos discutido en distintas instancias de Renovación Nacional. Lo primero es que el sistema garantice pluralidad, que estén todos representados en este Congreso, que no haya un sector político que quede bajo la mesa".

"Y, en segundo lugar, es muy importante también que el cambio que se haga no signifique volver al sistema electoral binominal, porque no tiene ningún sentido hacer un ajuste que regrese a un sistema que ya se dejó atrás", agregó Desbordes.

En la misma línea, su par de la DC, Fuad Chahín, manifestó que "lo que hemos dicho, el número de parlamentarios para nosotros no es un dogma, pero lo que sí es fundamental es que no retrocedamos en representación, en proporcionalidad, en que no le quitemos al Congreso diversidad".

"Nosotros no estamos dispuestos a volver a un sistema binominal propiamente tal ni a un sistema binominal encubierto como lo que propone el Gobierno", agregó Chahín.

Previamente, la directiva de la DC se reunió con sus pares de Revolución Democrática y el Frente Amplio donde la presidenta del partido, Catalina Pérez, manifestó que buscan aunar posturas, aunque ellos plantean que es necesario reducir parlamentarios pero transformando el Congreso en unicameral.